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«Предлагаем, когда появляются должности»: новосибирский военком объяснил, как женщин берут на СВО

Евгений Кудрявцев, отметил, что женщины также могут служить по контракту

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По словам военного комиссара, для сибирячек подбирают определенные специальности

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Военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев ответил на вопрос могут ли женщины пойти служить на СВО по контракту, и какие специальности подбирают для желающих. Об этом он рассказал в прямом эфире телеканала ОТС.

— Необходимо прийти в военный комиссариат, либо в администрацию, прибыть на пункт отбора на контракт, после будет подобрана должность или специальность. С женщинами проводится более индивидуальная работа, может не быть должности на данный момент. Приходят, очень много уже ушло. В основном востребованы специалисты медицинского профиля, специалисты по связи. Берем на учет, когда появляются должности, то предлагаем, — рассказал полковник Евгений Кудрявцев.

Ранее полковник рассказал о минимальных выплатах для военнослужащих, которые заключили контракт, и находятся в зоне СВО. Также для всех жителей Новосибирской области, которые заключили контракт впервые, предусмотрена единоразовая выплата от губернатора в размере 100 тысяч рублей.

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