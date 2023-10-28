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Толпа новосибирцев собралась у «Ленты» на Гусинобродском шоссе. Что происходит?

Больше сотни людей выстроились вдоль здания у входа в магазин

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Днем 28 октября у гипермаркета «Лента» на Гусинобродском шоссе собралась огромная толпа людей

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Днем 28 октября в Новосибирске огромная толпа людей собралась рядом с гипермаркетом «Лента», расположенным на Гусинобродском шоссе, 64. Фото с места прислала читательница НГС Елизавета.

— Там, похоже, что-то разыгрывали. Как я поняла, сейчас такое движение у многих «Лент», — предположила Елизавета.

По телефону, указанному в 2ГИС, редакция обратилась за комментарием на горячую линию «Ленты». Там подтвердили, что причиной скопления людей может розыгрыш, который проводит сеть магазинов.

— Со 2 по 28 октября можно принять участие в розыгрыше телевизора за 1 рубль и других призов <…> Возможно, [люди собрались, чтобы] поучаствовать в нем. По правилам акции, розыгрыш — сегодня, в 14:00.

На момент подготовки публикации на горячей линии «Ленты» не смогли предоставить результаты розыгрыша: пока они уточняются.

В прошлом году сибирячка засняла на видео толпу, которой магазин раздавал просрочку. Как выяснилось, это происходило раз в несколько дней.

НовосибирскЛентаРозыгрыш
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