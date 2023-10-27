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Срочно11 тысяч новосибирцев получили страшный диагноз
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«Возникает ошибка»: новосибирцы столкнулись с массовым сбоем в работе «Сбербанка Онлайн»

По словам пользователей, проблемы с доступом начались в 17:30

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Аналогичная ситуация возникла и в Москве

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Вечером 27 октября жители Новосибирска сообщили о сбое в работе приложения «Сбербанк Онлайн». По словам читателя НГС Александра, при попытке зайти в интернет возникает ошибка соединения.

— Несколько раз пытался зайти в приложение, но так ничего и не получилось. Первые разы просто не грузилась главная страница, затем стало появляться сообщение: «Нет доступа к Сети», — пояснил сибиряк.

Как уточнили молодой человек, проблемы с доступом к приложению возникли после 17:30.

Аналогичная ситуация возникла и в Москве. Об этом сообщили наши коллеги из MSK1.RU.

Корреспондент НГС направил официальный запрос в Сбербанк с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее в Новосибирске произошел массовый сбой в базе данных ГИБДД. Из-за технических проблем в отделениях столпились очереди.

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— Затруднения устранены, все сервисы Сбербанка работают в штатном режиме, — сообщили в Сбербанке.

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