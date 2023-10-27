«Возникает ошибка»: новосибирцы столкнулись с массовым сбоем в работе «Сбербанка Онлайн»

— Несколько раз пытался зайти в приложение, но так ничего и не получилось. Первые разы просто не грузилась главная страница, затем стало появляться сообщение: «Нет доступа к Сети», — пояснил сибиряк.



Как уточнили молодой человек, проблемы с доступом к приложению возникли после 17:30.

