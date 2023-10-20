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«Одна желтеет, другие чахнут»: трехметровые сибирские ели могут засохнуть в сквере на Красина

Чиновники оценили состояние деревьев как удовлетворительное, но обещали полить и удобрить

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Сибирские ели, которые высадили в 2022 году, начали сохнуть

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Семь трехметровых елей сохнут в сквере на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Красина в Новосибирске. На их состояние внимание НГС обратила местная жительница Наталья Сабаева, приславшая фото.

— Эти ели посадили прошлой весной, к нынешней осени они стали пропадать: одна желтеет, другие чахнут, сохнут кончики. Я обращалась в администрацию Дзержинского района с просьбой полить деревья. Не хотелось бы, чтобы они погибли, — рассказала Сабаева.

Из ответа пресс-центра мэрии на запрос НГС следует, что сибирские ели высадили при обустройстве сквера в 2022 году на внебюджетные средства.

— Бюджетные средства на высадку данных деревьев не затрачивались, работы производились предприятиями района. В настоящее время состояние елей оценивается как удовлетворительное. В рамках содержания деревьев производятся работы по поливу, также планируется применение комплексных удобрений, — заверили в мэрии Новосибирска.

Наталья Сабаева сообщила о том, что пока готовилась эта публикация, ели обильно полили. Для этого, уверяет женщина, потребовался ее личный визит в районную администрацию.

Ранее в центре Новосибирска на Красном проспекте и вдоль крупных магистралей стали сохнуть березы.

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