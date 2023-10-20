«Одна желтеет, другие чахнут»: трехметровые сибирские ели могут засохнуть в сквере на Красина

Наталья Сабаева сообщила о том, что пока готовилась эта публикация, ели обильно полили. Для этого, уверяет женщина, потребовался ее личный визит в районную администрацию.



Ранее в центре Новосибирска на Красном проспекте и вдоль крупных магистралей стали сохнуть березы.