«Одна желтеет, другие чахнут»: трехметровые сибирские ели могут засохнуть в сквере на Красина

Семь трехметровых елей сохнут в сквере на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Красина в Новосибирске. На их состояние внимание НГС обратила местная жительница Наталья Сабаева, приславшая фото.
— Эти ели посадили прошлой весной, к нынешней осени они стали пропадать: одна желтеет, другие чахнут, сохнут кончики. Я обращалась в администрацию Дзержинского района с просьбой полить деревья. Не хотелось бы, чтобы они погибли, — рассказала Сабаева.
Из ответа пресс-центра мэрии на запрос НГС следует, что сибирские ели высадили при обустройстве сквера в 2022 году на внебюджетные средства.
— Бюджетные средства на высадку данных деревьев не затрачивались, работы производились предприятиями района. В настоящее время состояние елей оценивается как удовлетворительное. В рамках содержания деревьев производятся работы по поливу, также планируется применение комплексных удобрений, — заверили в мэрии Новосибирска.
Наталья Сабаева сообщила о том, что пока готовилась эта публикация, ели обильно полили. Для этого, уверяет женщина, потребовался ее личный визит в районную администрацию.
Ранее в центре Новосибирска на Красном проспекте и вдоль крупных магистралей стали сохнуть березы.