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Репортаж

Новосибирец устроил кладбище для живых людей в Екатеринбурге. Подробности жутковатого проекта

На странный погост наткнулись жители поселка Шабровского

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Бутафорское кладбище стало неприятным сюрпризом для местных жителей

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В Екатеринбурге обнаружили несколько десятков свежих могил. Захоронения возле железнодорожной станции заметили жители поселка Шабровского. Наши коллеги из Е1.RU выяснили, что кладбище — декорации для съемок, которые хотел проводить здесь блогер из Новосибирска Андрей Ширгин. Парень часто проводит съемки именно в Екатеринбурге.

Изначально могилы заметили местные жители.

— Два дня назад никакого кладбища здесь не было, — рассказал очевидец Руслан.

Другой читатель Е1.RU сообщил, что могилы предназначаются для живых людей, которые хотят испытать себя, лёжа под землей. В администрации Чкаловского района редакции сообщили, что захоронения ненастоящие. Их выкопали на частной земле без ведома собственника.

Оказалось, что кладбище — дело рук блогеров

Оказалось, что кладбище — дело рук блогеров

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Так выглядит макет «капсульного отеля», в котором якобы должны были лежать участники шоу. Он тоже бутафорский, уверяют организаторы съемок

Так выглядит макет «капсульного отеля», в котором якобы должны были лежать участники шоу. Он тоже бутафорский, уверяют организаторы съемок

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Корреспонденты E1.RU побывали на месте и обнаружили, что на «погосте» уже случился зомби-апокалипсис: «могилы» оказались раскопаны, таблички с портретами людей лежат сверху вместе с обрезками вентиляционных труб.

Вещи с могил грузили в автомобиль молодые люди. Один из них рассказал, что это декорации для YouTube-шоу. Участники этой программы должны были лежать в «капсульных отелях» — коробках с вентиляцией. Тот, кто пролежал дольше, получит приз.

«Могилы» выкопали неглубокие

«Могилы» выкопали неглубокие

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Реквизит для шоу быстро стали собирать, после того как выяснилось, что собственник земли не давал разрешения на съемки

Реквизит для шоу быстро стали собирать, после того как выяснилось, что собственник земли не давал разрешения на съемки

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Декорации теперь лежат, прикрытые выкорчеванными кустами

Декорации теперь лежат, прикрытые выкорчеванными кустами

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Для антуража организаторы шоу решили изобразить, что участники «похоронены заживо».

— Я очень извиняюсь перед всеми, мы не рассчитали [реакцию людей] и доверились подписчику, который «разрешил» нам организовать здесь съемки, — рассказал E1.RU блогер Андрей Ширгин. — Мы заплатили деньги его родственникам, которые сказали, что это их участок. Но потом пришли полицейские, оказалось, что мы на чужой земле. И мы не думали, что эти декорации на окраине города так напугают людей.

Он заявил, что шоу переносится на полгода. В полиции нам сообщили, что штрафовать блогеров не будут, потому что они ничего не нарушили и по первому требованию освободили «захваченную» территорию.

Жутковатый проект решили перенести на полгода

Жутковатый проект решили перенести на полгода

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Блогеры признали, что допустили промахи при организации шоу

Блогеры признали, что допустили промахи при организации шоу

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Землю как следует вскопали — хозяева участка могут в следующем сезоне посадить здесь картошку и собрать неплохой урожай

Землю как следует вскопали — хозяева участка могут в следующем сезоне посадить здесь картошку и собрать неплохой урожай

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В «капсулах» предусмотрено электричество, постельное белье и освещение

В «капсулах» предусмотрено электричество, постельное белье и освещение

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В мае прошлого года НГС рассказывал, как в Новосибирске прошел конкурс по украшению могил — победителю досталось 20 тысяч рублей.

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