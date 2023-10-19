Новосибирец устроил кладбище для живых людей в Екатеринбурге. Подробности жутковатого проекта

— Я очень извиняюсь перед всеми, мы не рассчитали [реакцию людей] и доверились подписчику, который «разрешил» нам организовать здесь съемки, — рассказал E1.RU блогер Андрей Ширгин. — Мы заплатили деньги его родственникам, которые сказали, что это их участок. Но потом пришли полицейские, оказалось, что мы на чужой земле. И мы не думали, что эти декорации на окраине города так напугают людей.

Он заявил, что шоу переносится на полгода. В полиции нам сообщили, что штрафовать блогеров не будут, потому что они ничего не нарушили и по первому требованию освободили «захваченную» территорию.