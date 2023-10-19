Новосибирец устроил кладбище для живых людей в Екатеринбурге. Подробности жутковатого проекта

В Екатеринбурге обнаружили несколько десятков свежих могил. Захоронения возле железнодорожной станции заметили жители поселка Шабровского. Наши коллеги из Е1.RU выяснили, что кладбище — декорации для съемок, которые хотел проводить здесь блогер из Новосибирска Андрей Ширгин. Парень часто проводит съемки именно в Екатеринбурге.
Изначально могилы заметили местные жители.
— Два дня назад никакого кладбища здесь не было, — рассказал очевидец Руслан.
Другой читатель Е1.RU сообщил, что могилы предназначаются для живых людей, которые хотят испытать себя, лёжа под землей. В администрации Чкаловского района редакции сообщили, что захоронения ненастоящие. Их выкопали на частной земле без ведома собственника.
Корреспонденты E1.RU побывали на месте и обнаружили, что на «погосте» уже случился зомби-апокалипсис: «могилы» оказались раскопаны, таблички с портретами людей лежат сверху вместе с обрезками вентиляционных труб.
Вещи с могил грузили в автомобиль молодые люди. Один из них рассказал, что это декорации для YouTube-шоу. Участники этой программы должны были лежать в «капсульных отелях» — коробках с вентиляцией. Тот, кто пролежал дольше, получит приз.
Для антуража организаторы шоу решили изобразить, что участники «похоронены заживо».
— Я очень извиняюсь перед всеми, мы не рассчитали [реакцию людей] и доверились подписчику, который «разрешил» нам организовать здесь съемки, — рассказал E1.RU блогер Андрей Ширгин. — Мы заплатили деньги его родственникам, которые сказали, что это их участок. Но потом пришли полицейские, оказалось, что мы на чужой земле. И мы не думали, что эти декорации на окраине города так напугают людей.
Он заявил, что шоу переносится на полгода. В полиции нам сообщили, что штрафовать блогеров не будут, потому что они ничего не нарушили и по первому требованию освободили «захваченную» территорию.
В мае прошлого года НГС рассказывал, как в Новосибирске прошел конкурс по украшению могил — победителю досталось 20 тысяч рублей.