На месте стоянки фур на Забалуева обустроили сквер с множеством качелей — смотрим на фото

В Новосибирске за торговым центром «Заря» на улице Забалуева обустроили сквер — много лет здесь была стоянка.
Первоначально на участке была расположена конечная остановка общественного транспорта с площадкой для отстоя автобусов. Когда стал развиваться микрорайон «Чистая Слобода», конечную перенесли, а стоянку по договору аренды заняли большегрузы и «ГАЗели».
Как рассказала директор компании «Промтэк» (управляет ТЦ «Заря») Василина Скребатун, после закрытия стоянки осталась неухоженная муниципальная территория. При этом, она примыкает к скверу «Семейный», и администрация Ленинского района совместно с владельцем ТЦ «Заря» решили ее благоустроить.
По данным «Контур.Фокус», компания «Промтэк» основана в 2011 году, единственный владелец с 2012 года — Имран Камран Оглы Арганов. За 2022 год компания заработала 30 миллионов рублей, чистая прибыль составила 19 миллионов рублей. «Промтэк», согласно официальному сайту компании, управляет ТЦ «Заря» на улице Забалуева, ТЦ «Панорама» на улице Татьяны Снежиной, а также административным зданием на улице Галущака, 2Б.
— Около года заняла работа по переводу участка в другую категорию земель, в территории общего пользования. Перевели в зелёную зону, встал вопрос за благоустройством, и эту функцию взяли на себя мы, — пояснила Василина Скребатун. — Мы участок взяли в аренду под благоустройство — мы не можем никак его использовать ни в каких других коммерческих целях. Сейчас этот участок пока у нас в аренде, но как только срок выйдет, он будет возвращён муниципалитету.
Проект благоустройства разработали в архитектурной мастерской «Лантерна» — на участке появились мощёные дорожки и единая световая конструкция с подвесами-качелями.
— Сначала мы попробовали сделать из объекта благоустройства территории световую малую архитектурную форму, отсылающую к парковым колоннадам и анфиладам. Освещение было нужно для ощущения безопасности территории в вечернее время, — объяснил архитектор «Лантерны» Дмитрий Ощепков. — Затем мы осознали, что для безопасности нужно привлечь трафик и наполнить территорию жизнью, и предусмотрели размещение подвесов-качелей для разных возрастов.
Финансировал проект владелец ТЦ «Заря», но стоимость проекта в «Промтэк» не озвучивают. На время действия договора аренды обслуживанием нового сквера будет заниматься управляющая компания ТЦ «Заря», а после сквер перейдет на баланс города.
С начала лета продолжаются работы по реконструкции Первомайского сквера — к концу сезона работы не завершены, но часть дорожек уже открыли для пешеходов.