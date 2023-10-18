На месте стоянки фур на Забалуева обустроили сквер с множеством качелей — смотрим на фото

В Новосибирске за торговым центром «Заря» на улице Забалуева обустроили сквер — много лет здесь была стоянка.



Первоначально на участке была расположена конечная остановка общественного транспорта с площадкой для отстоя автобусов. Когда стал развиваться микрорайон «Чистая Слобода», конечную перенесли, а стоянку по договору аренды заняли большегрузы и «ГАЗели».