«Курс на национализацию взят»: как власти поставили в тупик застройщиков поселков — они решили передать их территории жителям

Революционное изменение, надо признать. Принятое, вероятно, чтобы «навести порядок» в коттеджных и подобных им поселках, где места общего пользования не всегда принадлежат жителям этих территорий. Справедливости ради надо признать, что недобросовестные застройщики пытаются этим злоупотреблять, облагая «данью» попавших в зависимость от них людей. Это так, спорить невозможно.

Но есть прекрасная и широкая судебная практика: суды, изучая обоснованность выставляемых счетов, стоимости и набора услуг в них, научились отказывать управляющим и эксплуатирующим компаниям в неправомерном завышении тарифов, их навязывании и взыскании якобы образовавшейся задолженности и прочих нарушениях.