Собственников заставят платить за поврежденное общедомовое имущество. Что изменилось для жильцов

Председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин пояснил, что серьёзных изменений по факту не произошло, поскольку ответственность за нанесённый ущерб в Гражданском кодексе всегда существовала.



— Норма, которая вступила в силу 1 октября — это уточнение в области общего имущества, потому что о нём говорилось только в Жилищном кодексе, — отметил эксперт. — Оттуда не следовало, что виновное лицо ответственно за порчу общего имущества, но для этого и не нужно было специального закона — это указывалось в общей части Гражданского кодекса об ответственности. Поэтому в новых положениях дополнительно внесли ТСН, ТСЖ, СНТ — всё это одни из видов объединения собственников недвижимости. Об ответственности за порчу имущества в многоквартирном доме — это просто дублирование общей нормы об ответственности за ущерб.