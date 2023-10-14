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Обзор

«Паразиты вы все, дорогие мои». Смотрите, в каком ключе на ТВ обсуждали ХАМАС и Израиль

Что обсуждали на российском телевидении всю неделю — короткий обзор

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Видео: Фонтанка.ру

Беспрецедентное по масштабу вооруженное противостояние Израиля и боевого крыла ХАМАС гости и ведущие российских ток-шоу всю неделю обсуждали сдержанно и как будто даже осторожно. Предпочтений и симпатий не отдавалось ни одной из сторон. В подобной риторике с начала войны 7 октября выступает официальный МИД.

Легкое возбуждение в жестах и формулировках возникает, лишь только речь заходит об Украине и о живущих ныне в Израиле соотечественниках. И еще запутались в вопросах — кто виноват и кому всё-таки выгодно.

Концентрированный российский телевизор в рубрике «Коробка передач».

Арабо-израильский конфликтВойна в ИзраилеХАМАСТелевидение
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