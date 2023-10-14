«Паразиты вы все, дорогие мои». Смотрите, в каком ключе на ТВ обсуждали ХАМАС и Израиль

Беспрецедентное по масштабу вооруженное противостояние Израиля и боевого крыла ХАМАС гости и ведущие российских ток-шоу всю неделю обсуждали сдержанно и как будто даже осторожно. Предпочтений и симпатий не отдавалось ни одной из сторон. В подобной риторике с начала войны 7 октября выступает официальный МИД.

