Жители нового ЖК записали гневное обращение к Бастрыкину из-за завода — видео с людьми в противогазах на детской площадке

Жители ЖК «Верхний город» в Новосибирске записали видеообращение к главе СКР Александру Бастрыкину и руководителю Росприроднадзора Светлане Родионовой. Они заявили, что их травят продуктами горения, что отражается на здоровье. Видеозапись опубликована 13 октября в группе «Зеленая дружина» в соцсети «ВКонтакте».
— Уже более полугода мы мучаемся от продуктов горения и непонятной этимологии химии. Они появляются в воздухе исключительно в вечернее или ночное время. Источник один — территория завода «Экран», но конкретное предприятие мы выделить не можем, там их несколько, — пояснил НГС председатель ЖК «Верхний город» Игорь Тихонов.
Инициативная группа отправляла обращения в различные местные надзорные ведомства, но их ответы жителей не устроили. Сейчас они также ждут ответа от федеральных органов.
Что известно о заводе
Завод «Экран» был создан в 2005 году как предприятие электронной промышленности по выпуску электронно-оптических приборов, электронно-лучевых трубок для осциллографии и кинескопов для комплектации телевизионных заводов. С прекращением массового производства телевизионной техники в России в 1994 году «Экран» был перепрофилирован на выпуск стеклотары.
В 2000 году основным собственником завода стала группа компаний «РАТМ» (холдинг бизнесмена Эдуарда Тарана). Производством стеклотары на территории индустриального парка (так теперь называются площади бывшего завода «Экран) сейчас занимается компания «Сибирское стекло» (ранее — ООО «Экран-Девеломпент»). Другие площади в аренду промышленным предприятиям сдает АО «Рид Групп-Новосибирск».
— Площадь территории составляет 29,5 Га. Полезная площадь территории составляет 24,0 Га. Общая площадь помещений, занимаемых резидентами 115 243,69 кв. м. Здесь созданы все условия для роста и развития вашего бизнеса! — говорится на сайте «Рид Групп-Новосибирск».
Ответ компании
В «РАТМ» холдинге заявили НГС, что у предприятий в периметре промпарка «Экран» установлены санитарно-защитные зоны, которые «исключают какое-либо воздействие промышленных объектов на жизнедеятельность человека и его благополучие».
— В производстве тарного стекла, которое осуществляется с соблюдением всех технологических регламентов, газообразные выбросы не имеют специфичного химического запаха, на который указывают жители микрорайона. Высота промышленных труб на территории «Экрана» позволяет эффективно рассеивать отходящие газы, не допуская их концентрации в приземном слое, — пояснили в пресс-службе «РАТМ».
В холдинге добавили, что на территории промышленного парка ничего не горит и не горело.
В августе два предприятия в промышленной зоне на улице Петухова наказали за неприятный запах на левобережье Новосибирска.