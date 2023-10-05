Люди выстроились в очередь: как проходит прощание с новосибирским онкологом Владимиром Войцицким

В Новосибирске началось прощание с Владимиром Войцицким, бывшим главным онкологом региона. Он скончался 3 октября во время отдыха на Алтае.
Владимир Войцицкий — заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой онкологии Новосибирского медуниверситета, талантливый хирург-онколог. Являлся автором 156 научных работ и 11 учебно-методических пособий. Под руководством профессора Войцицкого защищены 4 кандидатские диссертации. С 2021 года Владимир Войцицкий, продолжая педагогическую деятельность, являлся ведущим научным сотрудником Научно-исследовательского отдела онкологии и радиотерапии института онкологии и нейрохирургии НМИЦ
Прощание проходит на улице Немировича-Данченко, 143 в траурном зале
Перед траурным залом собралось очень много людей. По наблюдениям корреспондента НГС, проститься пришли несколько сотен человек. Нужно подождать в очереди, чтобы зайти в прощальный зал. Многие заходят, оставляют цветы и уходят.
Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким Владимира Евгеньевича.
В середине сентября в Новосибирской области ушел из жизни залуженный врач РФ, врач-хирург Владимир Гнидин. Он был заведующим отделением хирургии Болотнинской ЦРБ.