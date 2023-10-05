freedom
СЕЙЧАС +13°С
Пробки 4/10
usd 99.46
eur 104.30
СрочноОчередь на прощании с известным онкологом
Все новости
Все новости

Люди выстроились в очередь: как проходит прощание с новосибирским онкологом Владимиром Войцицким

Люди оставляют цветы и не сдерживают слёзы

1 564

Прощание началось в 12:30, оно закончится в 14:00

Поделиться

В Новосибирске началось прощание с Владимиром Войцицким, бывшим главным онкологом региона. Он скончался 3 октября во время отдыха на Алтае.

Владимир Войцицкий — заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой онкологии Новосибирского медуниверситета, талантливый хирург-онколог. Являлся автором 156 научных работ и 11 учебно-методических пособий. Под руководством профессора Войцицкого защищены 4 кандидатские диссертации. С 2021 года Владимир Войцицкий, продолжая педагогическую деятельность, являлся ведущим научным сотрудником Научно-исследовательского отдела онкологии и радиотерапии института онкологии и нейрохирургии НМИЦ им. ак. Е. Н. Мешалкина.

Прощание проходит на улице Немировича-Данченко, 143 в траурном зале № 1. Проститься с Владимиром Войцицким пришли коллеги, пациенты и их родственники. Также на прощание приехал врио министра здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Многие люди не сдерживают слёзы

Многие люди не сдерживают слёзы

Поделиться

Перед траурным залом собралось очень много людей. По наблюдениям корреспондента НГС, проститься пришли несколько сотен человек. Нужно подождать в очереди, чтобы зайти в прощальный зал. Многие заходят, оставляют цветы и уходят.

Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким Владимира Евгеньевича.

В середине сентября в Новосибирской области ушел из жизни залуженный врач РФ, врач-хирург Владимир Гнидин. Он был заведующим отделением хирургии Болотнинской ЦРБ.

ОнкологПохороныПрощаниеТраур
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter