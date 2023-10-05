Люди выстроились в очередь: как проходит прощание с новосибирским онкологом Владимиром Войцицким

Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким Владимира Евгеньевича.

В середине сентября в Новосибирской области ушел из жизни залуженный врач РФ, врач-хирург Владимир Гнидин. Он был заведующим отделением хирургии Болотнинской ЦРБ.