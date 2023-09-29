Черный бык пробрался на закрытую территорию ЖК на Первомайке - он встал на клумбе и ел траву

На улице Ошанина в Первомайском районе Новосибирска черный бык гулял по детской площадке и ел траву. Его заметили местные жители, сообщается в одном из пабликов во «ВКонтакте».
На фото, сделанном очевидцами, заметно, что животное стоит в клумбе рядом с многоэтажным домом. Рядом находятся детские качели.
— Ничего необычного. Просто бык кушает клумбу, — сказано в сообщении.
Как именно бык пробрался на закрытую территорию жилого комплекса, неизвестно. Однако жителей это повеселило. По информации паблика, они шутили: «Так вот, кто траву топчет».
На момент публикации нам не удалось выяснить номер дома, у которого ходил бык. Мы позвонили в КЖЭК «Горский», которая обслуживает многоэтажки на Ошанина. Там сообщили, что у них нет никакой информации о том, действительно ли бык ел траву во дворе.
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