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Черный бык пробрался на закрытую территорию ЖК на Первомайке - он встал на клумбе и ел траву

Фото появилось в соцсетях

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В одном из дворов Первомайского района новосибирцы заметили быка, который ел траву рядом с многоэтажным домом

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На улице Ошанина в Первомайском районе Новосибирска черный бык гулял по детской площадке и ел траву. Его заметили местные жители, сообщается в одном из пабликов во «ВКонтакте».

На фото, сделанном очевидцами, заметно, что животное стоит в клумбе рядом с многоэтажным домом. Рядом находятся детские качели.

— Ничего необычного. Просто бык кушает клумбу, — сказано в сообщении.

Как именно бык пробрался на закрытую территорию жилого комплекса, неизвестно. Однако жителей это повеселило. По информации паблика, они шутили: «Так вот, кто траву топчет».

На момент публикации нам не удалось выяснить номер дома, у которого ходил бык. Мы позвонили в КЖЭК «Горский», которая обслуживает многоэтажки на Ошанина. Там сообщили, что у них нет никакой информации о том, действительно ли бык ел траву во дворе.

В начале сентября НГС рассказывал о том, что медведь проник на территорию новосибирской военной части. Он запугал жителей Черепановского района.

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