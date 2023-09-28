«Приходится идти по грязи»: рядом с Первомайским сквером из-за ремонта разобрали тротуар — сколько продлятся работы

Жители Новосибирска сообщили о разрытом тротуаре у Первомайского сквера. Фото в редакцию НГС прислала читательница Екатерина.
— Практически весь тротуар разобрали, и людям приходится идти по узкой тропинке и грязи. В добавок к этому, тяжелой техникой намесили грязь, в дождь вся эта земля и глина липнет к обуви, — пояснила девушка.
Судя по кадрам, участок где разобрали дорожку никак не огорожен, а рядом с идущими людьми работает экскаватор. Как сообщила вице-мэр Анна Терешкова, сейчас на этом месте идет очередной этап реконструкции Первомайского сквера и прилегающей территории.
— Сейчас меняется старая плитка, скоро уложат новую. Нужно потерпеть буквально пару дней, до донца выходных планируем закончить работы на этом участке, — пояснила Анна Терешкова.
По ее словам, реконструкция Первомайского сквера идет по графику. Уже в середине октября его откроют для горожан, но работы по благоустройству продолжатся.
Ранее в Первомайском сквере Новосибирска снесли здания, где до конца июля этого года располагался Sabai bar.