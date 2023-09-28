«Приходится идти по грязи»: рядом с Первомайским сквером из-за ремонта разобрали тротуар — сколько продлятся работы

— Практически весь тротуар разобрали, и людям приходится идти по узкой тропинке и грязи. В добавок к этому, тяжелой техникой намесили грязь, в дождь вся эта земля и глина липнет к обуви, — пояснила девушка.



Судя по кадрам, участок где разобрали дорожку никак не огорожен, а рядом с идущими людьми работает экскаватор. Как сообщила вице-мэр Анна Терешкова, сейчас на этом месте идет очередной этап реконструкции Первомайского сквера и прилегающей территории.

