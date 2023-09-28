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«Приходится идти по грязи»: рядом с Первомайским сквером из-за ремонта разобрали тротуар — сколько продлятся работы

По словам вице-мэра Анны Терешковой, на участке идет очередной этап реконструкции

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Реконструкция сквера идет по графику

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Жители Новосибирска сообщили о разрытом тротуаре у Первомайского сквера. Фото в редакцию НГС прислала читательница Екатерина.

— Практически весь тротуар разобрали, и людям приходится идти по узкой тропинке и грязи. В добавок к этому, тяжелой техникой намесили грязь, в дождь вся эта земля и глина липнет к обуви, — пояснила девушка.

Судя по кадрам, участок где разобрали дорожку никак не огорожен, а рядом с идущими людьми работает экскаватор. Как сообщила вице-мэр Анна Терешкова, сейчас на этом месте идет очередной этап реконструкции Первомайского сквера и прилегающей территории.

— Сейчас меняется старая плитка, скоро уложат новую. Нужно потерпеть буквально пару дней, до донца выходных планируем закончить работы на этом участке, — пояснила Анна Терешкова.

По ее словам, реконструкция Первомайского сквера идет по графику. Уже в середине октября его откроют для горожан, но работы по благоустройству продолжатся.

Ранее в Первомайском сквере Новосибирска снесли здания, где до конца июля этого года располагался Sabai bar.

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