В Новосибирске более 50% жилых домов получили тепло — в каких районах больше всего подключений

В Новосибирске более половины жилых домов подключили к отоплению. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.
— Горячими стали батареи в половине жилых домов Новосибирска. Итоги третьего дня подключения к теплу жилого сектора: на 17:00 в Новосибирске дали тепло в 4181 многоквартирном доме из 8284, — пояснили в муниципалитете.
Как отметили в мэрии, больше всего домов подключили к отоплению в Калининском, Советском и Ленинском районах. Также тепло получили все детские сады, школы, детские дома, а также социальные учреждения с круглосуточным пребыванием и лечебные стационары Новосибирска.
Ранее СГК опубликовал карту подключения домов в Новосибирске к отоплению. Подробнее по ссылке.