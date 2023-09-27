freedom
СЕЙЧАС +14°С
Пробки 6/10
usd 96.24
eur 101.99
СрочноКак чинят экстренно приземлившийся самолет
Все новости
Все новости

В Новосибирске более 50% жилых домов получили тепло — в каких районах больше всего подключений

Батареи также стали теплыми во всех детских садах, школах и больницах

359

Тепло дали в 4181 многоквартирном доме

Поделиться

В Новосибирске более половины жилых домов подключили к отоплению. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

— Горячими стали батареи в половине жилых домов Новосибирска. Итоги третьего дня подключения к теплу жилого сектора: на 17:00 в Новосибирске дали тепло в 4181 многоквартирном доме из 8284, — пояснили в муниципалитете.

Как отметили в мэрии, больше всего домов подключили к отоплению в Калининском, Советском и Ленинском районах. Также тепло получили все детские сады, школы, детские дома, а также социальные учреждения с круглосуточным пребыванием и лечебные стационары Новосибирска.

Ранее СГК опубликовал карту подключения домов в Новосибирске к отоплению. Подробнее по ссылке.

По теме

ОтоплениеТепло в домахНовосибирск
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter