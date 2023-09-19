«Нужны деревья, а не бетонная коробка»: в Толмачево в грибном лесу хотят построить трехэтажный ДК — жители против вырубки

Рядом с улицей Лесной в Толмачево Новосибирской области расположен небольшой лес. Это единственная зеленая зона в селе, которую местные знают еще с детства. Но в последние месяцы за кусочек свежего воздуха развернулась настоящая борьба. Лес планируют разделить на две территории — на одной половине построить крупный дом культуры, на второй — разбить парк со скамейками и тропинками. Жители протестуют против застройки. Они написали письма уже в несколько ведомств и очень хотят попасть на встречу с губернатором региона. Корреспондент НГС пообщалась с активистами и узнала причины недовольства.
«По габаритам будет напоминать торговый центр»
Небольшой лес в Толмачево — практически единственная и уникальная озелененная территория. В зарослях живут зайцы, ежи, птицы и другие мелкие представители фауны. Лес стал глотком свежего воздуха для жителей. Поэтому возведение дома культуры на зеленой территории стало настоящим ударом для людей.
— Здесь все любят отдыхать, летом и осенью собирать грибы. В межсезонье лес как место стоянки используют перелетные птицы. В деревьях живут совы, дятлы, кукушки. По сути, у нас есть свой маленький лес с хорошей инфраструктурой. И теперь у нас хотят его отнять, — рассказал корреспонденту НГС житель Толмачево Иван Коробейников.
Мужчина поделился предысторией движения в защиту леса. В 2022 году на тот момент глава Толмачевского сельсовета Василий Сизов (в июне 2023-го он самостоятельно покинул пост) на встрече с жителями сообщил, что в населенном пункте планируют построить небольшой дом культуры на месте футбольного поля. На тот момент люди согласились и поддержали инициативу, так как им объяснили, что лес не тронут. По словам Ивана Коробейникова, год спустя жителям поступила информация и карта межевания объекта. По новым данным, зеленую зону разделят на две части. С одной стороны возведут трехэтажный ДК с кружками для 500 детей и большим залом, с другой — экопарк.
— Нам стало известно, что по габаритам это будет напоминать большой торговый центр. Участок рядом заасфальтируют и сделают парковку на 40 мест. Мы начали разбираться — если здание рассчитано на 500 ребятишек, то 40 машиномест точно не хватит, ведь родители приедут вечером за детьми, а куда поставить автомобиль, если вся парковка занята? Значит, проект разработают дальше, сделают больше стоянок и снесут дополнительные деревья, ведь весь транспорт физически не поместится, — пояснил Иван.
Местные жители предложили администрации возвести дом культуры рядом с новой строящейся школой — учебное заведение планируют сдать к 2024 году. По словам Коробейникова, в администрации сельсовета рассказали об отсутствии свободных участков, так как они все находятся в частной собственности.
— Судя по смете, которую мы видели, на вырубку одного дерева уйдет около 30 тысяч рублей. Если подсчитать размер площади, на которой собираются их ликвидировать, то получится порядка 10–15 млн рублей. За эти же деньги, вероятно, придется приобрести участок в 5–6 га рядом со школой, их продают по 10–12 млн рублей. Где логика? Можно купить территорию и построить ДК — тут и функциональность, и для массового скопления людей есть место, — рассказал Иван Коробейников.
«Перенести в другое место невозможно»
Активисты направляли письма в региональные ведомства — Министерство строительства, Следственный комитет, уполномоченному по правам человека, в администрацию Толмачевского сельсовета (все ответы есть в распоряжении редакции НГС). В Минстрое ответили, что «строительство дома культуры и размещение парка культуры и отдыха на участке с кадастровым номером 54:19:000000:8170 в селе Толмачево Новосибирского района Новосибирской области соответствует требованиям законодательства». В Следственном комитете начали доследственную проверку по факту обращения, всем доводам дадут соответствующую процессуальную оценку. Уполномоченный по правам человека направил коллективное обращение жителей в прокуратуру для рассмотрения по существу и принятия мер в рамках компетенции.
Исходя из документа администрации Толмачевского сельсовета, земельный участок (лес) имеет площадь 19151 кв. метров. Он передан администрации в бессрочное пользование для проведения работ по проектированию дома культуры. На проектирование строительства выделили 8,5 млн рублей. Перенести возведение объекта на другое место невозможно, так как в селе, в соответствии с градостроительной документацией, нет иных земельных участков с целевым назначением «Культурное развитие».
Местные жители предложили место между улицами Можайской и Ватутина. На обращение в администрации ответили, что на участке уже реализуется проект строительства объекта «Благоустройство общественной территории по улице Ватутина в селе Толмачево», стоимость составляет 70 млн рублей. В 2024 году реализуются первый и второй этапы. Представители администрации решили провести дендрологическую экспертизу на 1,9 га земельного участка и на 3,4 га березового леса для выяснения текущего состояния насаждений и установить деревья, подлежащие вырубке. Соседний земельный участок запланировали использовать под парковую зону.
По словам Ивана, вырубка деревьев может стать большой ошибкой, а с нуля вырастить новый лес быстро практически невозможно. Активисты не против дома культуры, но только не на месте зеленых насаждений.
— Мы получили отписки из всех инстанций. Инфраструктура леса при застройке погибнет, а мы хотим сохранить деревья любой ценой. Из-за глупости человека и глупости принимаемых решений какими-то лицами, которые согласовали это в своей организации, уже запущена эта машина. Никто ничего не хочет менять, нас не слышат. Мы — за дом культуры, но в другом и более логичном месте, например, рядом со школой, — заявил Иван Коробейников.
Подписи в защиту леса
Как объяснила корреспонденту НГС одна из общественниц Лидия, на момент публикации материала уже 368 жителей Толмачево подписали документ против вырубки леса и возведения здания там.
— Лес — единственное место, где тишина и покой. По тропинкам я гуляю с грудным ребенком, он там очень хорошо спит. Поют птицы, некоторые из них довольно редкие. Лес густой, растет много грибов. Мои родители живут рядом, здесь я провела все детство, в школе собирала гербарий, ученики все вместе выходили на уборку. Обидно, что люди, прожившие здесь много лет, теперь хотят снести уголок, в котором легко дышится, — говорит жительница Толмачево Анастасия Трощенко.
По словам девушки, в народе лес называют Пчельник, так как раньше там находилась пасека с пчелами. Она считает, что вырубить деревья и поставить там большую бетонную коробку — настоящее варварство и преступление. По мнению Анастасии, ликвидировать можно только аварийные деревья, но там растет много здоровых и хороших, которые лучше не трогать.
— Не стоит забывать и о людях, живущих рядом. Во время любого массового мероприятия вся музыка будет долбить им в окна. Нельзя ставить такие сооружения в спальных районах, — считает девушка.
Что говорит администрация Толмачево
Активисты предоставили НГС снимок, похожий на генплан, исходя из которого, зону поделят практически на две части, дом культуры разместят в первой. Корреспондент обратилась к первому заместителю главы администрации Толмачевского сельсовета Николаю Чубарову для разъяснения проблемы.
По его словам, картинка является фейком, но жители села активно передают ее друг другу. Плана здания еще нет, так как совсем недавно провели предпроектную работу и сейчас идет проектирование. Вероятная готовность самого проекта — только в 2024 году.
— Люди выступают против, но мы сами еще не знаем, где расположим объект. Будет посажено больше деревьев, чем спилено. Сейчас в лесу растут березы, в дальнейшем его засадят более редкими видами, например, кедрами, причем уже большими. Все эту внесут в смету и проект. Противники здания — люди, живущие рядом. 99% населения выступит за, если сейчас провести опрос, просто массово мы не проводили анкетирование. Прописаны в селе около 10,5 тысячи человек, проживают — около 18 тысяч, не хотят стройки около 300 — пояснил первый замглавы.
По предварительным данным, в доме культуры будет три этажа. Рассказать об объекте без проекта могут лишь приблизительно. Его размеры пока тоже неизвестны. К середине сентября отобрали 10–15 вариантов, проектная организация решает, какой подойдет больше всего.
По словам Николая Чубарова, много места парковка не займет. Он отметил, что в селе нет такого скопления народа, как в городе — 500 человек единовременно не приедут забирать детей с кружков и секций. Основную стоянку планируют на пятачке рядом с лесом, на пустующей территории.
Власти Толмачево планируют участвовать в областных и федеральных программах для получения финансирования, так как на строительство может уйти около миллиарда рублей.
— Все картинки, гуляющие в сети, взяты с потолка, мы даже посадку еще не обсуждаем, так как нет размеров. Будем смотреть, какие нужны деревья. Может вообще не понадобится ничего вырубать, — рассказал Николай Чубаров.
По его словам, пожелания жителей будут учтены, когда за работу примутся проектировщики и ландшафтники. Приобрести землю рядом с новой школой действительно нельзя — ее продали еще в 90-е, участки находятся в паевой собственности.
В новом доме культуры откроют секции, танцевальные группы, большой и малый залы, хоровую студию для взрослых.
В то же время на сайте администрации Толмачевского сельсовета 28 июля 2023 года опубликовали информацию о начале реализации проекта строительства нового Дома культуры. В материале — документы объекта и описание. Судя по снимкам, здание стоит в одной из частей леса.
Последнюю надежду активисты возлагают на губернатора Андрея Травникова. Они записались на прием. Позже из правительства сообщили, что по поручению главы региона людям назначили встречу в администрации Новосибирского района на 15 сентября у первого замглавы Татьяны Сергеевой. Однако общественники все еще хотят побеседовать с губернатором и получить точный ответ — логичен ли проект, либо строительство возможно перенести на иную местность.
В процессе разговора с Татьяной Сергеевой активистам рассказали, что другой земли для строительства в селе нет. После проведения дендрологической экспертизы предложили собрать сход граждан, на котором принять решение о необходимости дома культуры в Толмачево.
Этой Зимой жители Новосибирска пытались остановить вырубку леса в Нижней Ельцовке. Но у горожан ничего не вышло: там ради строительства жилого комплекса вырубили более 900 деревьев.