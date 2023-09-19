«Нужны деревья, а не бетонная коробка»: в Толмачево в грибном лесу хотят построить трехэтажный ДК — жители против вырубки

«По габаритам будет напоминать торговый центр»

Небольшой лес в Толмачево — практически единственная и уникальная озелененная территория. В зарослях живут зайцы, ежи, птицы и другие мелкие представители фауны. Лес стал глотком свежего воздуха для жителей. Поэтому возведение дома культуры на зеленой территории стало настоящим ударом для людей.



— Здесь все любят отдыхать, летом и осенью собирать грибы. В межсезонье лес как место стоянки используют перелетные птицы. В деревьях живут совы, дятлы, кукушки. По сути, у нас есть свой маленький лес с хорошей инфраструктурой. И теперь у нас хотят его отнять, — рассказал корреспонденту НГС житель Толмачево Иван Коробейников.