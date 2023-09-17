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Вдоль Бердского шоссе в Новосибирске заметили спиленные деревья — что говорят в мэрии

По словам очевидцев, сосны лежат недалеко от дороги

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В мэрии отметили, что срубили только аварийные деревья

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Вдоль Бердского шоссе в Новосибирске заметили срубленные деревья. По словам очевидцев, спилы сосен появились на участке, распооженном недалеко от пересечения с улицей Русской.

Как объяснили в управлении по благоустройству общественных пространств городской администрации, новосибирец сообщил в прокуратуру Советского района об аварийных деревьях на территории городских лесов. В ведомстве организовали проверку, а сотрудники отдела лесных отношений провели обследование участка.

— По результатам обследования подведомственному учреждению МАУ «Горзеленхоз» выдано техническое задание на рубку выявленных аварийных деревьев. Полученная в ходе работ древесина хранится на лесном участке до момента вывоза и утилизации, — ответили в мэрии.

Недавно жителей дома на улице Гоголя, 45 возмутила вырубка деревьев на территории детской площадки. Оказалось, что деревья были аварийными, а местным уже включили в тариф вырубку.

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