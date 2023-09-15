На выходных новосибирцы почувствуют бабье лето: прогноз погоды на три дня

В Новосибирске на предстоящие выходные синоптики прогнозируют тепло. Оно сохранится и в начале следующей недели, сообщили НГС в Новосибирском гидрометцентре.

В Новосибирске с 16 по 18 сентября ночные температуры достигнут +9…+11 градусов, а дневные +19…+21 градусов. В субботу и воскресенье ветер будет северо-восточный, а в понедельник переменный, скоростью 2–7 м/с.

