На выходных новосибирцы почувствуют бабье лето: прогноз погоды на три дня

В Новосибирске на предстоящие выходные синоптики прогнозируют тепло. Оно сохранится и в начале следующей недели, сообщили НГС в Новосибирском гидрометцентре.
В Новосибирске с 16 по 18 сентября ночные температуры достигнут +9…+11 градусов, а дневные +19…+21 градусов. В субботу и воскресенье ветер будет северо-восточный, а в понедельник переменный, скоростью 2–7 м/с.
В ночь с пятницы в Новосибирской области вероятны дожди с грозами. А с субботы по понедельник осадков в регионе не ожидается. Ночные температуры с 16 по 18 сентября установятся на отметке +2…+7 (местами до +12) градусов, а дневные — на +18…+23 градусах. Ветер также будет северо-восточный.
— Ожидается хорошая, теплая погода на три дня. Бабье лето, — сказала НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Наталья Кичанова.
И, тем не менее, в Новосибирске постепенно становится холоднее. НГС сравнил даты выпадения первого снега в городе за 7 лет и узнал, когда его ждать.