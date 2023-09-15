Зима близко: НГС сравнил даты выпадения первого снега в Новосибирске за 7 лет — когда его ждать

В Новосибирске постепенно становится холоднее. Ожидается, что до 21 сентября температура продержится на уровне +11…+14 градусов, а потом придет похолодание. Поэтому в конце сентября возможен снегопад. НГС решил выяснить, когда за прошлые 7 лет в Новосибирске выпадал первый осенний снег.
Раньше всего за это время снег выпал в 2021 году — это произошло 6 сентября. Самым поздним стал 2019 год — первый снегопад пришел в Новосибирск 18 октября. Как правило, снег выпадает в период с конца сентября по первую половину октября.
По прогнозу сайта «Яндекс.Погода», первый снег в Новосибирске ожидается 25 октября. Температура днем и ночью составит -1 градус.
Ранее НГС более подробно изучил прогноз погоды на октябрь, который составили специальные сервисы. Ожидается, что температура в этом месяце может опуститься до -9 градусов.