«Техника плавает по этажу»: частный сектор в Ленинском районе уходит под воду из-за стройки многоэтажки — ее заказала мэрия

«Мэрия отрицает реальность»

Жители частных домов на улице Клеверной в Ленинском районе больше года страдают от подтопления. Строительство десятиэтажного дома рядом лишило их естественной ливневки — слива дождевой и талой воды в низменность неподалеку. Теперь осадки стекают во дворы, затапливая огород, цоколь, первые этажи и погребы, рассказал НГС житель Клеверной Михаил Федорчук.

— На месте, где сейчас стоит дом, раньше под зелеными насаждениями был естественный уклон. По нему вода уходила в озеро. С момента начала строительных работ и сейчас по их окончанию нас топит, — говорит Федорчук.