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Проблема

«Техника плавает по этажу»: частный сектор в Ленинском районе уходит под воду из-за стройки многоэтажки — ее заказала мэрия

У людей выходит из строя бытовая техника на первых этажах, они пытаются отсыпаться щебнем и гравием

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Такая картина уже привычна для жителей Смородиновой и Клеверной

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Строительство десятиэтажки на улице Степной по заказу мэрии Новосибирска изменило привычный ход жизни жителей нескольких улиц Юго-Западного жилмассива. Они лишились естественной ливневки, и теперь талая и дождевая вода идёт в их дворы и дома. Длящаяся более года переписка с чиновниками результата не дает: их ответы противоречат друг другу. По версии одних, новый ливневый коллектор уже построен, другие его только обещают. Журналист НГС выслушал точки зрения на проблему застройщика, заказчика, и инспекции госстройнадзора.

«Мэрия отрицает реальность»

Жители частных домов на улице Клеверной в Ленинском районе больше года страдают от подтопления. Строительство десятиэтажного дома рядом лишило их естественной ливневки — слива дождевой и талой воды в низменность неподалеку. Теперь осадки стекают во дворы, затапливая огород, цоколь, первые этажи и погребы, рассказал НГС житель Клеверной Михаил Федорчук.

— На месте, где сейчас стоит дом, раньше под зелеными насаждениями был естественный уклон. По нему вода уходила в озеро. С момента начала строительных работ и сейчас по их окончанию нас топит, — говорит Федорчук.

По его словам, подтопления приносят не просто неудобства, а наносят ощутимый ущерб.

— У меня из-за воды сломался электросамокат, газонокосилка, лазерный уровень только из ремонта забрал. Стиральная машина повреждена тоже. Все это хранилось на первом этаже или в подвале, смотрите видео, — добавил Михаил. — Техника плавает по этажу! Но из полученных нами ответов на жалобы следует, что мэрия отрицает реальность.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Такое происходит в подвалах домов на Клеверной при продолжительных осадках. По словам автора, кадры сняты в августе 2023

Видео: Михаил Федорчук

Заказчик построенного многоквартирного дома на улице Степная, 262а — управление капитального строительства мэрии Новосибирска, застройщик — строительная компания «Агросервис», сотрудник которой отказался отвечать на вопросы НГС.

— Вы эти вопросы городской администрации задавайте, причем тут мы, — заявил сотрудник «Агросервиса».

По словам Михаила Федорчука, жители близлежащих к 10-этажке домов на улицах Клеверная и Смородиновая «делают отсев, как при ЧП». На фото щебенка перед забором именно для этого

По словам Михаила Федорчука, жители близлежащих к 10-этажке домов на улицах Клеверная и Смородиновая «делают отсев, как при ЧП». На фото щебенка перед забором именно для этого

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Ливневка Шредингера

Жители улицы Клеверной жаловались в прокуратуру, городскую администрацию и государственную инспекцию стройнадзора. В мэрии заявили, что ливневая канализация уже построена, то есть проблема надумана.

— С территории вышеуказанных домов проектным решением предусмотрена система водоотвода талых вод в городской центральный коллектор. Данный ливневый коллектор построен летом 2023 года. На основании изложенного исключается подтопление улиц и домовладений с территории жилых домов по ул. Степной, 262 (1 и 2 этап строительства), — ответили жителя в мэрии 23 августа (документ есть в распоряжении НГС).

При строительстве дома и парковки был поднят уровень земли

При строительстве дома и парковки был поднят уровень земли

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В инспекции госстройнадзора проблему потопления признают.

— В мэрию Новосибирска направлено письмо о необходимости разработки и принятия мер по водоотводу сточных вод с дороги по улице Клеверная и прилегающих территорий. По информации мэрии, планируется присоединение земельного участка, где будет предусмотрена ливневая канализация с устройством придорожной водоотводной канавы для отвода поверхностных сточных вод, — заявил НГС начальник региональной инспекции госстройнайдзора Алексей Нечунаев.

Мэрия Новосибирска на запрос НГС к моменту публикации материала не ответила. Материал будет дополнен после получения ответа.

Жителей дома № 128 по улице Никитина тоже регулярно топит. Владельцы квартир с верхних этажей страдают, когда идут дожди, вместе с ними — все остальные, когда топит парковку и кладовые. Представитель УК, по словам жильцов, игнорирует их жалобы и раздает обещания, а застройщик не идет на контакт.

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