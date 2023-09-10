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Выборы губернатора НСО — 2023

Названы итоги онлайн-голосования на выборах губернатора Новосибирской области — смотрим цифры

Участие в нем приняли более 76 тысяч онлайн-избирателей

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В регионе дистанционно проголосовали 76 173 человека

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Облизбирком раскрыл результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах губернатора Новосибирской области. Как сообщается в протоколе территориальной избирательной комиссии, большее число голосов набрал действующий губернатор региона Андрей Травников.

В документе указано, что в список участников ДЭГ вошли свыше 89,1 тысячи избирателей, на выборах в регионе проголосовали 76 173 человека, один бюллетень признали недействительным.

По итогам ДЭГ, за Евгения Лебедева проголосовали 8750 человек, за Владислава Плотникова — 4708 человек, за Романа Яковлева — 8 761 голос, за Андрея Травникова — 54 585 человек.

В Новосибирской области продолжается подсчет голосов на избирательных участках, на которых прошло очное голосование. По данным ТАСС, явка на выборах губернатора Новосибирской области к вечеру воскресенья составила 29,6%, голосование проходило в течение трех дней: с 8 по 10 сентября.

Мы следили за тем, как проходили выборы в Новосибирской области, в онлайн-трансляции.

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