Названы итоги онлайн-голосования на выборах губернатора Новосибирской области — смотрим цифры

Облизбирком раскрыл результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах губернатора Новосибирской области. Как сообщается в протоколе территориальной избирательной комиссии, большее число голосов набрал действующий губернатор региона Андрей Травников.
В документе указано, что в список участников ДЭГ вошли свыше 89,1 тысячи избирателей, на выборах в регионе проголосовали 76 173 человека, один бюллетень признали недействительным.
По итогам ДЭГ, за Евгения Лебедева проголосовали 8750 человек, за Владислава Плотникова — 4708 человек, за Романа Яковлева — 8 761 голос, за Андрея Травникова — 54 585 человек.
В Новосибирской области продолжается подсчет голосов на избирательных участках, на которых прошло очное голосование. По данным ТАСС, явка на выборах губернатора Новосибирской области к вечеру воскресенья составила 29,6%, голосование проходило в течение трех дней: с 8 по 10 сентября.
Мы следили за тем, как проходили выборы в Новосибирской области, в онлайн-трансляции.