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Мусор на тротуаре и парковке: как выглядит площадь Ленина после парада студенчества — фото

Мусор появился на центральной улице города

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Накануне в Новосибирске прошел парад российского студенчества

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Накануне в Новосибирске прошел парад российского студенчества. Событие объединило более 12 тысяч первокурсников, участники парада шли колонной по Красному проспекту на торжественную часть программы, которая завершилась концертом на площади Ленина. На следующий день в центре города появился мусор, который лежит как на тротуарах, так и в зоне парковки.

Мусор появился на Красном проспекте около зоны парковки

Мусор появился на Красном проспекте около зоны парковки

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Мусор появился на Красном проспекте на тротуаре и у зоны парковки на площади Ленина. На участке улицы можно заметить переполненные мусорные баки, которые остались после праздника.

Корреспондент НГС Елизавета Шаталова сфотографировала мусор на площади Ленина после 15:00 <nobr class="_">10 сентября</nobr>

Корреспондент НГС Елизавета Шаталова сфотографировала мусор на площади Ленина после 15:00 10 сентября

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На асфальте лежат металлические банки, пустые бутылки и пакеты, при этом корреспондент НГС Елизавета Шаталова сфотографировала мусор после 15:00 10 сентября.

НГС обратился в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой уточнить, почему на площади Ленина не убрали мусор.

В конце июня в Новосибирске отпраздновали День города. После массового праздника в центре Новосибирска образовались горы мусора.

МусорПарад студенчестваПлощадь Ленина
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