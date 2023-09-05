«Проведет по всем этажам»: в Новосибирске заработал навигатор по торговым центрам

В Новосибирске появился навигатор, который будет строить маршруты внутри зданий и торговых центров. Функцию выпустил сервис 2ГИС, сообщили в пресс-службе компании.
Как уточнила НГС PR-менеджер компании Наталья Тютюникова, функция построения маршрутов работает более чем в 100 зданиях Новосибирска, в том числе в большинстве торговых центров. Воспользоваться навигатором можно в ТРЦ «Аура», «Галерея», «Сан-Сити» и других.
В сообщении компании указано, что навигатор действует в 2200 торговых центрах страны. Сервис выстраивает маршрут по ТЦ в виде пунктирной линии.
— Теперь пользователи 2ГИС увидят пунктирную линию, которая проведёт по всем этажам ТЦ до конкретного магазина, подскажет подъёмы и спуски на другие этажи на лифте, эскалаторе или по лестнице, — сообщили в 2ГИС.
Кроме торговых центров, навигатор действует в других зданиях. Специалисты компании уточнили, что сервис создает в них статичную схему маршрута из-за того, что в них не определяется точная геопозиция пользователя.
Позже функция построения маршрутов появится в аэропортах, вокзалах и бизнес-центрах страны. Ее также добавят в приложение в Новосибирске.
На сайтах торговых центров Новосибирска действую карты отделов, по которым посетители могут найти нужные магазины. Они работают в ТРЦ «Галерея», «Аура» и других. Кроме того, схемы помещений имеются в других поисково-информационных картографических службах.
В середине августа сервис запустил в Новосибирске игру на знание районов города. Победителям пообещали призы.