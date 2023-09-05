«Проведет по всем этажам»: в Новосибирске заработал навигатор по торговым центрам

В Новосибирске появился навигатор, который будет строить маршруты внутри зданий и торговых центров. Функцию выпустил сервис 2ГИС, сообщили в пресс-службе компании.

Как уточнила НГС PR-менеджер компании Наталья Тютюникова, функция построения маршрутов работает более чем в 100 зданиях Новосибирска, в том числе в большинстве торговых центров. Воспользоваться навигатором можно в ТРЦ «Аура», «Галерея», «Сан-Сити» и других.