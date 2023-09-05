«Катится в никуда»: в Красноярске разгорелся скандал из-за «горячих» фото и плохой работы заведующей детсада

Авторы телеграм-канала утверждают, что взрослые якобы недовольны тем, что сад «катится в никуда» и «не финансируется», в связи с чем родители «закупают все своими силами», в то время как воспитатели увольняются из-за «травли» со стороны руководства. Помимо этого, в своей жалобе чиновникам родители якобы просят «обратить внимание на моральный облик» заведующей, приложив к коллективному обращению «непристойные» фото и видео.



На сайте детского сада указано, что заведующая учреждением в 2017 году выпустилась из СФУ с дипломом бакалавра. Также указано, что Красильникова получила дополнительные квалификации в частной «Академии развития образования» по направлениям «Менеджмент и экономика в образовательном учреждении» и «Педагог — психолог (психолог в сфере образования)» в 2022 году. Общий стаж работы по специальности на 1 сентября 2022 года у женщины оценивался в 1 год и 8 месяцев.