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«Катится в никуда»: в Красноярске разгорелся скандал из-за «горячих» фото и плохой работы заведующей детсада

Они считают, что Анастасия Красильникова запустила детсад. А себя — нет

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Личные увлечения женщины и ее работа на посту заведующей детским садом вызвали негодование у некоторых родителей детей

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В Красноярске родители восптанников детского сада №227 устроили скандал из-за заведующей. Он оказались недовольны ее работой и фотографиями в социальных сетях.

По информации телеграм-канала Mash, в адрес главного управления образования города на заведующую муниципальным детским садом № 227 в Красноярске Анастасию Красильникову пришли жалобы от родителей детей.

Видео и фото в социальных сетях заведующей детским садом стали лишь частью претензий родителей. Они также недовольны ее работой

Видео и фото в социальных сетях заведующей детским садом стали лишь частью претензий родителей. Они также недовольны ее работой

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Авторы телеграм-канала утверждают, что взрослые якобы недовольны тем, что сад «катится в никуда» и «не финансируется», в связи с чем родители «закупают все своими силами», в то время как воспитатели увольняются из-за «травли» со стороны руководства. Помимо этого, в своей жалобе чиновникам родители якобы просят «обратить внимание на моральный облик» заведующей, приложив к коллективному обращению «непристойные» фото и видео.

На сайте детского сада указано, что заведующая учреждением в 2017 году выпустилась из СФУ с дипломом бакалавра. Также указано, что Красильникова получила дополнительные квалификации в частной «Академии развития образования» по направлениям «Менеджмент и экономика в образовательном учреждении» и «Педагог — психолог (психолог в сфере образования)» в 2022 году. Общий стаж работы по специальности на 1 сентября 2022 года у женщины оценивался в 1 год и 8 месяцев.

В главном управлении образования Красноярска сообщили NGS24.RU, что уточняют информацию по поводу претензий родителей к заведующей детсадом № 227. Пресс-служба прокуратуры края сообщила NGS24.RU, что проверяет ситуацию с возможным нарушением трудовых прав воспитателей и то, как исполняются «требования бюджетного законодательства» в детском саду. Заведующая, по информации пресс-службы прокуратуры, «не осуществляет трудовую деятельность в связи с нахождением в отпуске».

NGS24.RU попытался связаться с Анастасией Красильниковой по телефону детсада, но там ответили, что «руководство на совещании». В социальных сетях у девушки заблокированы сообщения, а ее сотовый телефон недоступен.

Мама одного из воспитанников Анастасия Редько рассказала NGS24.RU, что лично не сталкивалась с поборами со стороны заведующей и ничего плохого об Анастасии Красильниковой она сказать не может.

— Конечно, если работает в образовании, надо закрывать профиль и поскромнее быть, чтобы этого не было в доступе. Каждый по-разному начинает реагировать. А больше у меня к ней вообще вопросов нет. И у воспитателей я сейчас спрашивала, у них тоже нет претензий к ней, — сказала Анастасия.

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В конце декабря 2021 года в Новосибирске учительница запечатлела свой танец в нижнем белье и опубликовала его. Это обернулось для нее проблемой.

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