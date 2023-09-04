Катись подальше: почему электросамокаты бесят и что можно с этим сделать — 3 варианта решения проблемы

Электросамокаты (точнее системы их аренды) всего за несколько лет успели пройти путь от народных любимцев до объекта всеобщего раздражения. Опросы показывают, что всё больше горожан не прочь запретить этот вид транспорта совсем, а некоторые страны уже перешли в этом направлении к практическим действиям. Обозреватель НГС размышляет о причинах нелюбви к самокатчикам и возможных способах решения проблемы.
1 сентября все службы кикшеринга (проката электросамокатов) прекратили свою работу в Париже. Это решение было принято после референдума, который провели парижские власти в апреле этого года. Свою волю на нем, правда, пожелали высказать менее 10% зарегистрированных избирателей (103 тысячи из 1,3 миллиона зарегистрированных взрослых жителей), но результат этого волеизъявления всё равно впечатляет: за запрет самокатов высказались 89% проголосовавших.
Дело, нужно заметить еще раз, происходит в Париже — городе, с которого началась глобальная популярность систем велошеринга (кратковременной аренды велосипедов). Первой такая система появилась во французском же Лионе, но именно парижане показали, насколько полезной для городской среды может быть эта возможность взять велосипед в одном месте и оставить в другом. И тут такая нетерпимость.
Будем откровенны: самокаты действительно бесят. Не сами эти устройства, конечно, а люди, которые на них передвигаются с пугающей скоростью. Причем передвигаются как по тротуару, где пешеход совсем не ждет опасности, так и по проезжей части. Самокатчики стали редким (возможно, даже уникальным) явлением, отношение к которому объединяет пешеходов и водителей. До парижского неприятия нам пока далеко, но против кикшеринга уже высказались больше 60% опрошенных в Москве и Санкт-Петербурге. Нет повода думать, что в Новосибирске результаты были бы принципиально другими.
Когда первая система кикшеринга появилась в городе, она выглядела перспективной альтернативой привычным видам общественного транспорта. И действительно, приехать можно именно туда, куда вам нужно, работает круглые сутки, пробки не страшны. Даже педали крутить не нужно, как у велосипеда: встал, оттолкнулся и поехал. Хоть в шортах, хоть в костюме. Но очень быстро выяснилось, что пользователи оставляют самокаты где попало, пугают и даже травмируют пешеходов, лезут под колеса машин, и вообще с ними одни проблемы.
Запрет, конечно, — самое простое, что можно придумать. Но у меня лично возникает ощущение, что кикшеринг стал чем-то вроде козла отпущения. Дескать, с пробками, плохими дорогами, нарушающими правила ПДД водителями и пешеходами сделать ничего не получается, давайте запретим самокаты: они сюда последними пришли — стало быть, крайние.
Правда, если посмотреть на статистику ДТП, то первыми под запрет должны были бы попасть легковые автомобили. Вон в СССР машина была в лучшем случае у одной семьи из десяти, а две машины на семью вообще были крайне редким случаем, и аварий было куда меньше. Но вряд ли предложение как-то резко ограничить движение легковушек встретит понимание у народных масс. Поэтому приходится как-то выходить из положения: придумывать правила и требовать их соблюдения, создавать систему компенсации нанесенного ущерба, наконец, развивать дорожную инфраструктуру, которая снижает вероятность аварии. И это приносит плоды. Обычный отбойник между полосами встречного движения сразу снижает количество серьезных ДТП в разы.
С самокатами нужно идти по тому же пути. В этом году в ПДД появилось понятие «средство индивидуальной мобильности» (СИМ), которое выделило электросамокаты (а заодно гироскутеры, сигвеи, моноколеса и
Впрочем, в правилах этих то, где должны перемещаться самокаты, указано в довольно мягкой, с оговорками, форме. По велодорожке, но если нет велодорожки, то по обочине. Если нет обочины, то по проезжей части. Учитывая развитость сети велодорожек в городе, выглядит как рекомендация. Но это уже та основа, на которой может строиться регулирование. Было бы желание.
Нужно заметить, что основным источником общественного недовольства стали не просто электросамокаты как вид устройства, а именно пользователи кикшеринга. При этом курьеры на велосипедах, коих тоже немало, вызывают куда меньше раздражения, хотя ездят, бывает, даже быстрее, и в аварии тоже попадают. Дело всё же в качествах ездоков и их отношении к окружающим.
В том же Париже власти запретили не сами электросамокаты — их там и сегодня можно купить в любом «Декатлоне». Там прекратили работу сервисов кикшеринга, просто не продлив с ними договоры. Так что решать проблему «бешеных самокатчиков» можно и нужно на уровне городов.
Сначала стоит определиться, чем для города является кикшеринг. Если это просто развлечение, то пусть оно существует в каких-то специально отведенных местах, куда не желающий с ним столкнуться горожанин не сможет попасть случайно. Можно хоть целые самокатные полигоны открывать. Нужно только брать расписки об отказе от претензий со стороны пользователей и продавать права на трансляцию.
Но если кикшеринг признается частью транспортной системы, то и работать он должен в соответствии с условиями этой системы. Хотите, чтобы люди ездили на ваших самокатах из точки А в точку B (а также C, D и дальше по алфавиту) — позаботьтесь вместе с городскими властями о том, чтобы везде на этом маршруте были специально выделенные дорожки. Это не так сложно, как кажется, но реализация этого принципа существенно снизила бы общественное недовольство.
Ну и самое главное: кикшеринговые сервисы должны нести ответственность за тех, кому дали доступ к пользованию своих самокатов. Не только в общечеловеческом, но и в самом прямом, юридическим смысле. Если бы любое происшествие с электросамокатом, причинившее вред кому-то, кроме самого пользователя, автоматически делало сервис соответчиком по гражданским искам, сервисы эти имели бы больше мотивации контролировать своих ездоков.
Средств для контроля сегодня хоть отбавляй. Выехал на тротуар при наличии велодорожки — штраф, превысил скорость — штраф, врезался на самокате в кого-то — лишение прав пользования сервисом. У кикшеринговой компании же каждый клиент как на ладони, ей даже не нужно ждать, когда провинившийся оплатит наложенные санкции — он уже дал сервису доступ к своей банковской карте. Разумеется, это может сказаться на количестве пользователей. Но тут уж обществу в целом предстоит ответить: готово ли оно к использованию такого вида транспорта или еще нет.
В Новосибирске уже начали ограничивать пользователей СИМ, устанавливая новые дорожные знаки, запрещающие перемещение на электросамокатах. В конце августа такой знак появился, например, у здания нового ЛДС, вся территория вокруг которого объявлена зоной свободной от подобного вида транспорта.