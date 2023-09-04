Катись подальше: почему электросамокаты бесят и что можно с этим сделать — 3 варианта решения проблемы

1 сентября все службы кикшеринга (проката электросамокатов) прекратили свою работу в Париже. Это решение было принято после референдума, который провели парижские власти в апреле этого года. Свою волю на нем, правда, пожелали высказать менее 10% зарегистрированных избирателей (103 тысячи из 1,3 миллиона зарегистрированных взрослых жителей), но результат этого волеизъявления всё равно впечатляет: за запрет самокатов высказались 89% проголосовавших.

Дело, нужно заметить еще раз, происходит в Париже — городе, с которого началась глобальная популярность систем велошеринга (кратковременной аренды велосипедов). Первой такая система появилась во французском же Лионе, но именно парижане показали, насколько полезной для городской среды может быть эта возможность взять велосипед в одном месте и оставить в другом. И тут такая нетерпимость.