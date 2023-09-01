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Зажгли на 15 минут позже: в Новосибирске на телебашне запустили неоновую подсветку — фото

На ней будут транслировать видеоролики, бегущую строку и графику

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Телебашня имеет высоту 196 метров

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В Новосибирске 1 сентября запустили неоновую подсветку на телебашне на улице Римского-Корсакова. Каждый день с началом сумерек на ней будут транслировать видеоролики, бегущую строку и графику. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков запечатлел зажжение сибирской «Эйфелевой башни».

Вышку построили в 1957 году

Вышку построили в 1957 году

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На телебашни разместили 9060 светодиодных пиксельных светильников, шесть прожекторов и медиафасад на отметке от 140 до 148 метров

На телебашни разместили 9060 светодиодных пиксельных светильников, шесть прожекторов и медиафасад на отметке от 140 до 148 метров

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РТРС включит новую подсветку телебашни в день знаний

РТРС включит новую подсветку телебашни в день знаний

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Ранее Новосибирский театр оперы и балета окрасился в синий цвет. Как сообщили НГС в Ассоциации помощи людям с РАС «Спектр», НОВАТ включил неоновую подсветку в рамках международной акции привлечения внимания к проблеме аутизма.

ТелебашняПодсветкаНовосибирск
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