Зажгли на 15 минут позже: в Новосибирске на телебашне запустили неоновую подсветку — фото

В Новосибирске 1 сентября запустили неоновую подсветку на телебашне на улице Римского-Корсакова. Каждый день с началом сумерек на ней будут транслировать видеоролики, бегущую строку и графику. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков запечатлел зажжение сибирской «Эйфелевой башни».
Ранее Новосибирский театр оперы и балета окрасился в синий цвет. Как сообщили НГС в Ассоциации помощи людям с РАС «Спектр», НОВАТ включил неоновую подсветку в рамках международной акции привлечения внимания к проблеме аутизма.