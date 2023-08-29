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В Новосибирске запретили запускать дроны на День знаний и во время выборов — где нельзя летать

Это сделано в целях безопасности

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Квадрокоптеры также попадают под запрет

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В Новосибирске на 1 сентября и 8, 9, 10 сентября запретили полет любых беспилотных воздушных средств. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

— Такое решение было принято на совместном заседании городской антитеррористической комиссии и оперативной группы в городе Новосибирске в целях антитеррористической защищенности образовательных учреждений и объектов проведения Единого дня голосования, — рассказали в пресс-службе администрации города.

В пятницу, 1 сентября, в городе будут праздновать День знаний, а на 8–10 сентября назначены выборы губернатора Новосибирской области.

В преддверии выборов город заполнила агитация разных кандидатов. Обозреватель НГС прогулялся по Новосибирску, изучил, сколько денег из своих фондов уже потратили кандидаты, и поговорил с экспертами о том, насколько эффективны эти расходы.

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Как уточнили в пресс-службе мэрии Новосибирска, запрет будет действовать над территорией образовательных учреждений и объектов проведения голосования.

БеспилотникиЗапретВыборы1 Сентября
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