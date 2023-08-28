В МФЦ Академгородка возникли очереди на отказ от сбора биометрических данных — объясняем, что происходит

В МФЦ на Арбузова, 6 в Академгородке 28 августа наблюдались большие очереди в окна по приему отказов от сбора биометрических данных. Об этом НГС рассказал читатель Сергей Иванов.
— Ажиотаж возник лишь в одном направлении — на отказ от сбора и хранения биометрических данных. По моим наблюдениям, сегодня среднее время ожидания составляло более 40 минут. Лично я почти час ждал. Сама очередь не была сконцентрирована в одном месте — люди на разных этажах ожидали, поэтому наглядного видео я вам предоставить не смог, — рассказал Иванов.
В пресс-службе новосибирских МФЦ подтвердили НГС «некий наплыв желающих отказаться от сбора и хранения биометрических данных».
— Одной из причин мы считаем фейковую рассылку в мессенджерах, в которой утверждается, что отказаться от сбора и хранения этих данных можно лишь до 1 сентября. Это неправда, отказаться можно будет и после 1 сентября, никаких заявлений о том, что этот срок как-то ограничен, не было, — заявили НГС в пресс-службе МФЦ.
Отметим, что заявления об отказе или отзыве своего отказа на сбор биометрии в МФЦ начали принимать с 1 июня 2023 года. В пресс-службе новосибирских многофункциональных центров ранее подготовили ответы на часто задаваемые вопросы об единой биометрической системе.
В августе стало известно, что подать исковое заявление теперь можно не только непосредственно в суде, но и в МФЦ. Мы подготовили инструкцию по применению новой услуги.