В МФЦ Академгородка возникли очереди на отказ от сбора биометрических данных — объясняем, что происходит

Отметим, что заявления об отказе или отзыве своего отказа на сбор биометрии в МФЦ начали принимать с 1 июня 2023 года. В пресс-службе новосибирских многофункциональных центров ранее подготовили ответы на часто задаваемые вопросы об единой биометрической системе.



В августе стало известно, что подать исковое заявление теперь можно не только непосредственно в суде, но и в МФЦ. Мы подготовили инструкцию по применению новой услуги.