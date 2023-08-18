Заявление в суд можно подать через МФЦ. Как это сделать?

Подать исковое заявление теперь можно не только непосредственно в суде, но и в МФЦ. Воспользоваться возможностью подачи документов в суд удаленно можно было и раньше, самостоятельно зарегистрировавшись на сайте государственной автоматизированной системы «Правосудие», но воспользоваться ей могли не все. В МФЦ с регистрацией, сканированием документов и подачей заявления могут помочь сотрудники.
Подать документы в МФЦ можно будет так же с помощью ГАС «Правосудие» — на рабочих столах компьютеров общего пользования с доступом в интернет, которые есть в многофункциональных центрах, размещен ярлык этой системы. Подать документы можно в форме электронного образа документа, подписанного простой электронной подписью.
Чтобы получить доступ к сервису «Электронное правосудие», придется зарегистрироваться в системе, с этим помогут сотрудники МФЦ. Личный кабинет создается автоматически при первом обращении: нужна будет подтвержденная учетная запись на «Госуслугах». Если не получается сделать учетную запись самостоятельно, помочь с этим должны работники МФЦ. Также они помогут, если учетная запись есть, но не подтверждена или доступ к ней утрачен.
Также работник МФЦ при необходимости должен помочь отсканировать оригинал заявления и предоставленных документов с подлинников или копий, заверенных в порядке, предусмотренном законодательством, помочь выбрать соответствующую опцию при заполнении раздела «Подать обращение», а также помочь в процессе прикрепления файлов с направляемыми в суд документами. А вот юридические консультации по содержанию направляемых в суд документов в обязанности сотрудника МФЦ не входят — подготовить документы заявитель должен сам заблаговременно. Если нужна дополнительная консультация, то придется обратиться за ней к юристам.
Когда документы в суд направлены, пользователю в личный кабинет портала ГАС «Правосудие» приходит уведомление о поступлении документов в информационную систему, содержащее дату и время поступления документов. Работник МФЦ поможет его распечатать. Впоследствии в МФЦ должны помочь также с распечаткой документов, которые будут направлены в электронную систему из суда.