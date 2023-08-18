Заявление в суд можно подать через МФЦ. Как это сделать?

Подать исковое заявление теперь можно не только непосредственно в суде, но и в МФЦ. Воспользоваться возможностью подачи документов в суд удаленно можно было и раньше, самостоятельно зарегистрировавшись на сайте государственной автоматизированной системы «Правосудие», но воспользоваться ей могли не все. В МФЦ с регистрацией, сканированием документов и подачей заявления могут помочь сотрудники.

