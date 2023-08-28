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Полиция устроила облаву на незаконных мигрантов на Хилокской — были задержаны десятки человек

Из них 10 находятся в спецприемнике

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Проверка проходила 23 августа

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Полиция нагрянула с проверкой на Хилокскую и проверила мигрантов в ТЦ «Хилокский» и на Малыгинском рынке. Об этом стало известно во время оперативного совещания при губернаторе НСО в понедельник, 28 августа.

— Были проведены мероприятия, в ходе которых задержаны и доставлены в дежурные части 40 иностранных граждан, составлен 21 протокол, а 10 человек помещены в спецприемник для последующего выдворения, — сообщил Андрей Кульков, начальник ГУ МВД по Новосибирской области.

Проверка проходила 23 августа.

— В ходе профмероприятий были проверены 49 объектов выявлено 175 нарушений миграционного законодательства, 21 человек был выдворен за пределы России, — добавил Андрей Кульков.

За прошедшую неделю через пункты пропуска госграницы въехало 9268 иностранных граждан.

На прошлой неделе транспортная полиция провела рейды в аэропорту Толмачево, где проверила 30 иностранных граждан, которые работали в сфере такси.

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