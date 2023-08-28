Полиция устроила облаву на незаконных мигрантов на Хилокской — были задержаны десятки человек

Полиция нагрянула с проверкой на Хилокскую и проверила мигрантов в ТЦ «Хилокский» и на Малыгинском рынке. Об этом стало известно во время оперативного совещания при губернаторе НСО в понедельник,
— Были проведены мероприятия, в ходе которых задержаны и доставлены в дежурные части 40 иностранных граждан, составлен 21 протокол, а 10 человек помещены в спецприемник для последующего выдворения, — сообщил Андрей Кульков, начальник ГУ МВД по Новосибирской области.
Проверка проходила 23 августа.
— В ходе профмероприятий были проверены 49 объектов выявлено 175 нарушений миграционного законодательства, 21 человек был выдворен за пределы России, — добавил Андрей Кульков.
За прошедшую неделю через пункты пропуска госграницы въехало 9268 иностранных граждан.
На прошлой неделе транспортная полиция провела рейды в аэропорту Толмачево, где проверила 30 иностранных граждан, которые работали в сфере такси.