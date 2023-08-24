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Гром и молнии: на Новосибирск обрушился ливень — когда он закончится

МЧС предупредило о возможном возникновении ЧС из-за непогоды

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Дождь с грозой накрыл как левый, так и правый берег города

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Вечером 24 августа в Новосибирске начался сильный ливень. По информации сайта «Яндекс.Погода», дождь с грозой накрыл как левый, так и правый берег города.

Как сообщает сервис, осадки не прекратятся в ближайшие два часа. Дождь закончится в районе 01:00 часа.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Читатель НГС Денис Матушкин прислал редакции кадры с видами города до начала дождя

Видео: читатель НГС Денис Матушкин

Читатель НГС Денис Матушкин прислал редакции кадры с видами города до начала дождя. На видео можно заметить молнии, которые сверкают в небе над Новосибирском.

Днем 24 августа МЧС предупредило жителей Новосибирской области о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций из-за непогоды. В регионе ожидают местами сильные дожди, грозы, сильный ветер и град.

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