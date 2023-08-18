«По дому вибрация, тарелки звенят»: жители тихого центра в Новосибирске всю ночь слушали, как ремонтируют улицу Революции

Жители тихого центра в Новосибирске всю ночь
— Всё лето улицу Революции ремонтируют, сначала громко снимали асфальт, потом громко обратно клали. Обычно это начинается около
Как отметила Маргарита, на улице Героев Революции нет большого трафика автомобилей. Поэтому она считает, что ремонту в дневное время ничего не мешает.
— Понятно, что улицу нужно ремонтировать, но по Революции в час пик проезжает машин 20 в час, а этим летом она вообще была тупиковой из-за ремонта СГК, по ней почти никто не ездил, работы эти вполне можно было бы уже закончить, — полагает сибирячка.
Корреспондент НГС направил запрос в мэрию Новосибирска для комментария по этой ситуации.
Ранее аналогичная ситуация произошла на левом берегу Новосибирска. Рабочие укладывали асфальт ночью во дворе дома на Сибиряков-Гвардейцев.