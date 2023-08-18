«По дому вибрация, тарелки звенят»: жители тихого центра в Новосибирске всю ночь слушали, как ремонтируют улицу Революции

— Всё лето улицу Революции ремонтируют, сначала громко снимали асфальт, потом громко обратно клали. Обычно это начинается около 23 часов и заканчивается к 3 часам ночи, а сегодня под окнами до 6 утра катались грузовики и катки. Их слышно через закрытые окна, по всему дому идет вибрация, у меня в шкафу тарелки звенели, — сообщила девушка.