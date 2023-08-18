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«По дому вибрация, тарелки звенят»: жители тихого центра в Новосибирске всю ночь слушали, как ремонтируют улицу Революции

Работы шли до 6 утра

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По словам сибирячки, работы продолжались до 6 утра

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Жители тихого центра в Новосибирске всю ночь 18 августа слушали, как рабочие укладывали асфальт на улице Революции. Видео с шумными работами в редакцию прислала читательница НГС Маргарита. По ее словам, ситуация повторяется постоянно.

— Всё лето улицу Революции ремонтируют, сначала громко снимали асфальт, потом громко обратно клали. Обычно это начинается около 23 часов и заканчивается к 3 часам ночи, а сегодня под окнами до 6 утра катались грузовики и катки. Их слышно через закрытые окна, по всему дому идет вибрация, у меня в шкафу тарелки звенели, — сообщила девушка.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читательница НГС Маргарита

Как отметила Маргарита, на улице Героев Революции нет большого трафика автомобилей. Поэтому она считает, что ремонту в дневное время ничего не мешает.

— Понятно, что улицу нужно ремонтировать, но по Революции в час пик проезжает машин 20 в час, а этим летом она вообще была тупиковой из-за ремонта СГК, по ней почти никто не ездил, работы эти вполне можно было бы уже закончить, — полагает сибирячка.

Корреспондент НГС направил запрос в мэрию Новосибирска для комментария по этой ситуации.

Ранее аналогичная ситуация произошла на левом берегу Новосибирска. Рабочие укладывали асфальт ночью во дворе дома на Сибиряков-Гвардейцев.

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Укладка асфальтаЦентр НовосибирскаМэрия
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