«Начали с раннего утра»: в Новосибирске асфальт укладывают по ночам — шум слышат в соседних домах

— Суббота, десять вечера, Сибиряков-Гвардейцев, 21 и 21/1, вот такая у нас красота продолжается, никто никуда уезжать не собирается. Забот полон рот, все трудятся не покладая рук. Это нарушение всего возможного законодательства, а люди при этом шуме еще должны как-то умудриться уснуть, а у кого-то дети, — комментирует сибирячка.