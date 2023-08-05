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«Начали с раннего утра»: в Новосибирске асфальт укладывают по ночам — шум слышат в соседних домах

Инцидент произошел на Сибиряков-Гвардейцев

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Инцидент попал на видео

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Жители Новосибирска сообщили о рабочих, которые в ночное время укладывают асфальт во дворе дома на Сибиряков-Гвардейцев. Видео с места инцидента в редакцию прислала читательница НГС Анастасия.

— Суббота, десять вечера, Сибиряков-Гвардейцев, 21 и 21/1, вот такая у нас красота продолжается, никто никуда уезжать не собирается. Забот полон рот, все трудятся не покладая рук. Это нарушение всего возможного законодательства, а люди при этом шуме еще должны как-то умудриться уснуть, а у кого-то дети, — комментирует сибирячка.

Как отметила Анастасия, укладывать асфальт во дворе начали ранним утром, но в обед рабочие ушли, а возобновили асфальтирование лишь вечером.

Корреспондент НГС направил запрос в мэрию Новосибирска для комментария по этой ситуации.

Ранее напротив дома на Кубовой, 38 в Новосибирске рабочие вырыли две траншеи. Их огородили ветками и лентой, да и то местами. Местные жители такое ограждение сочли небезопасным.

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