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«Солнце Монако» возле нового ЛДС: кто, кроме Люси Чеботиной, выступит на бесплатном празднике в субботу

Хоккейный клуб «Сибирь» в субботу отметит День Болельщика

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Официальное открытие многофункциональной ледовой арены состоялось вчера, 13 августа

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В Новосибирске на Дне Болельщика ХК «Сибирь» выступят исполнители LYRIQ, Люся Чеботина и ST. Праздник пройдет в субботу 19 августа на площади у «Сибирь-Арены».

С 14:00 до 17:30 будет развлекательная программа на сцене с участием новосибирских музыкальных групп «Некитай», «Джампмор» и «Рви меха», танцевальных коллективов DaFunkyStyle, SARABI team, Glekov show, IVEX. Пройдут розыгрыши абонементов на матчи «Сибири», атрибутики и подарков от партнеров.

С 17:30 до 18:30 состоится презентация команды.

А в 18:30 начнется концерт звезд российской эстрады — LYRIQ, ST и Люся Чеботина.

LYRIQ — музыкант 1996 года рождения из Белоруссии Кирилл Ермаков, известный так же, как Кирилл Гуд. Он долгое время работал с известными исполнителями России и Белоруссии как саундпродюссер, но все же начал и сольную карьеру. У него также есть совместные песни с Мотом («Не Бруклин») и Zivert («После меня»). Одна из его наиболее популярных сольных песен — «Грустный тромбон».

ST — российский рэпер 1988 года рождения Александр Степанов, ставший популярным с начала 2000-х годов. Участвовал в разных батлах, выпустил несколько альбомов и снимался в эпизодических ролях в кино и озвучивал персонажа мультфильма. Сотрудничал с группой «Ленинград».

Люся Чеботина — российская певица и актриса 1998 года рождения. Участвовала в различных музыкальных проектах, пела в дуэтах, но наибольшую известность ей принесла песня «Солнце Монако» в 2021 году.

Ранее мы показывали 12 атмосферных фото с открытия новой ледовой арены в Новосибирске.

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