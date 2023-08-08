Конский щавель, проплешины и осот: как сейчас выглядит Вокзальная магистраль — нам удалось даже собрать грибы

Благоустройство Вокзальной магистрали вызывает недоумение. На ней вырос конский щавель, грибы и вьюн. При этом в некоторых местах пышная зелень сменяется проплешинами.

Мы прогулялись вдоль улицы, чтобы оценить, как за ней ухаживают. Посмотрите на снимках Александра Ощепкова, что там удалось найти.