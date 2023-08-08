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Конский щавель, проплешины и осот: как сейчас выглядит Вокзальная магистраль — нам удалось даже собрать грибы

Гуляем вдоль улицы

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Озеленение Вокзальной магистрали оставляет желать лучшего

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Благоустройство Вокзальной магистрали вызывает недоумение. На ней вырос конский щавель, грибы и вьюн. При этом в некоторых местах пышная зелень сменяется проплешинами.

Мы прогулялись вдоль улицы, чтобы оценить, как за ней ухаживают. Посмотрите на снимках Александра Ощепкова, что там удалось найти.

Проплешины — отличительная особенность газонов на Вокзальной магистрали

Проплешины — отличительная особенность газонов на Вокзальной магистрали

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Конский щавель встретился на «газоне» неоднократно

Конский щавель встретился на «газоне» неоднократно

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Новосибирский агроном Людмила Шубина отметила, что ухаживать за газоном очень непросто.

— Столько сорняков — от конского щавеля до осота — говорит о том, что землю изначально завезли зараженную семенами сорных трав, — подчеркнула специалист.

Растения нужно регулярно стричь, чтобы газон выглядел более аккуратно.

Газоны выглядят заброшенными

Газоны выглядят заброшенными

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Пышная зелень сменяется проплешинами

Пышная зелень сменяется проплешинами

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Вице-мэр Анна Терешкова объяснила, что вдоль Вокзальной магистрали сделали специальные посадки.

— Высадки делали наши ботаники. Будут стричь растения. Специальный кустарник высажен, который будет естественной оградой, — отметила вице-мэр.

Неожиданная находка для города

Неожиданная находка для города

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Те самые новые посадки

Те самые новые посадки

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Такие грибы не нужно собирать

Такие грибы не нужно собирать

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Мы показали фото наших находок специалисту.

— По фото сложно определить. Это какой-то пастбищный гриб. Скорее всего, какая-то псатирелла, — объяснил Ринат Султанов, биолог, специалист по грибам.

Собирать такие грибы, тем более в городе, нельзя.

Газоны смотрятся очень неухоженно

Газоны смотрятся очень неухоженно

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Кое-где можно встретить вьюн

Кое-где можно встретить вьюн

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Посевы нужно закрывать, иначе голуби быстро с ними разбираются

Посевы нужно закрывать, иначе голуби быстро с ними разбираются

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Состояние насаждений вызывает недоумение

Состояние насаждений вызывает недоумение

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Природа своими силами старается украсить газоны

Природа своими силами старается украсить газоны

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На прошлой неделе стало известно, кто спилил десятки деревьев на Есенина и будут ли вместо них новые насаждения.

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Вокзальная магистральПосадкиБлагоустройствоГазон
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