Конский щавель, проплешины и осот: как сейчас выглядит Вокзальная магистраль — нам удалось даже собрать грибы

Благоустройство Вокзальной магистрали вызывает недоумение. На ней вырос конский щавель, грибы и вьюн. При этом в некоторых местах пышная зелень сменяется проплешинами.
Мы прогулялись вдоль улицы, чтобы оценить, как за ней ухаживают. Посмотрите на снимках Александра Ощепкова, что там удалось найти.
Новосибирский агроном Людмила Шубина отметила, что ухаживать за газоном очень непросто.
— Столько сорняков — от конского щавеля до осота — говорит о том, что землю изначально завезли зараженную семенами сорных трав, — подчеркнула специалист.
Растения нужно регулярно стричь, чтобы газон выглядел более аккуратно.
Вице-мэр Анна Терешкова объяснила, что вдоль Вокзальной магистрали сделали специальные посадки.
— Высадки делали наши ботаники. Будут стричь растения. Специальный кустарник высажен, который будет естественной оградой, — отметила вице-мэр.
Мы показали фото наших находок специалисту.
— По фото сложно определить. Это какой-то пастбищный гриб. Скорее всего, какая-то псатирелла, — объяснил Ринат Султанов, биолог, специалист по грибам.
Собирать такие грибы, тем более в городе, нельзя.
На прошлой неделе стало известно, кто спилил десятки деревьев на Есенина и будут ли вместо них новые насаждения.