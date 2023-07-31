freedom
СЕЙЧАС +25°С
Пробки 3/10
usd 90.98
eur 99.96
СрочноРядом с Шерегешем произошло землетрясение
Все новости
Все новости

«Вантовая система смонтирована более чем на 70%»: как сейчас выглядит четвертый мост в Новосибирске

Строителям осталось возвести еще 10 пар вант

604

Из 35 пар вант готовы 25

Поделиться

На стройке четвертого моста через Обь в Новосибирске смонтировали 25 вантовых пар из 35. Об этом сообщили в пресс-службе концессионера строительства — ГК «ВИС».

— Вантовая система строящегося мостового перехода смонтирована более чем на 70%. К сегодняшнему дню натянуто 50 из 70 вант, — отметили в компании. — Параллельно с этим ведётся бетонирование железобетонной плиты проезжей части вантового участка моста. После натяжения каждой пары вант строители бетонируют новый участок. Армирование плиты выполнено уже более чем на 80%, полностью смонтирована несъёмная опалубка, — объяснили в пресс-службе.

Вантовая система смонтирована на 70%

Вантовая система смонтирована на 70%

Поделиться

Полностью готова несъемная опалубка

Полностью готова несъемная опалубка

Поделиться

В начале июля НГС вспомнил историю проектирования и строительства четвертого моста. Изначально его хотели построить в Заельцовском районе и сделать балочным. Почитайте, что еще говорили о нем власти и за что критиковали.

По теме

Четвертый мостВИСВантыМонтаж
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter