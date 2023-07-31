«Вантовая система смонтирована более чем на 70%»: как сейчас выглядит четвертый мост в Новосибирске

На стройке четвертого моста через Обь в Новосибирске смонтировали 25 вантовых пар из 35. Об этом сообщили в пресс-службе концессионера строительства — ГК «ВИС».
— Вантовая система строящегося мостового перехода смонтирована более чем на 70%. К сегодняшнему дню натянуто 50 из 70 вант, — отметили в компании. — Параллельно с этим ведётся бетонирование железобетонной плиты проезжей части вантового участка моста. После натяжения каждой пары вант строители бетонируют новый участок. Армирование плиты выполнено уже более чем на 80%, полностью смонтирована несъёмная опалубка, — объяснили в пресс-службе.
В начале июля НГС вспомнил историю проектирования и строительства четвертого моста. Изначально его хотели построить в Заельцовском районе и сделать балочным. Почитайте, что еще говорили о нем власти и за что критиковали.