6 метров над поверхностью воды: на набережной «Европейского берега» устанавливают смотровую площадку

На набережной «Европейского берега» в Новосибирске устанавливают смотровую площадку.
Жители жилмассива сообщили редакции НГС, что возле реки появилась конструкция, которая похожа на смотровую площадку. В соцсетях, посвященных «Европейскому берегу», говорится, что, судя по генплану, таких подвесных площадок должно быть три.
В пресс-службе застройщика жилмассива — компании «Брусника» — журналисту НГС эту информацию прокомментировали так:
— Брусника планирует до конца летнего сезона 2023 года завершить второй этап благоустройства набережной «Евроберега». В ее концепции архитектурное бюро S&P предусмотрело видовую площадку над водой, чтобы жители могли любоваться на реку. Расположена площадка между домами по улице Заровного, 23 и 24. Она возвышается над поверхностью воды на 6 метров.
В компании пояснили, что фундамент под смотровую площадку залили еще в прошлом сезоне, а в этом году установили металлический каркас.
— Следующая стадия — установка настила из лиственницы и ограждений — их мы сделаем по аналогии с теми, что устанавливаем на балконах в жилых домах в «Евробереге», — заметили в пресс-службе.
При этом ранее мы рассказывали о том, что жители «Европейского берега» переживают за судьбу реки Плющиха, которая высыхает и зарастает из-за дамбы. Прокуратура признала ее незаконной и потребовала снести, но пока этого не произошло.