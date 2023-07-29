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6 метров над поверхностью воды: на набережной «Европейского берега» устанавливают смотровую площадку

Застройщик хочет, чтобы жители любовались на реку, но пока она зарастает из-за дамбы

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Жители переживают, что если дамбу на реке Плющиха не снесут, то любоваться со смотровой площадки будет нечем

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На набережной «Европейского берега» в Новосибирске устанавливают смотровую площадку.

Жители жилмассива сообщили редакции НГС, что возле реки появилась конструкция, которая похожа на смотровую площадку. В соцсетях, посвященных «Европейскому берегу», говорится, что, судя по генплану, таких подвесных площадок должно быть три.

В пресс-службе застройщика жилмассива — компании «Брусника» — журналисту НГС эту информацию прокомментировали так:

— Брусника планирует до конца летнего сезона 2023 года завершить второй этап благоустройства набережной «Евроберега». В ее концепции архитектурное бюро S&P предусмотрело видовую площадку над водой, чтобы жители могли любоваться на реку. Расположена площадка между домами по улице Заровного, 23 и 24. Она возвышается над поверхностью воды на 6 метров.

В компании пояснили, что фундамент под смотровую площадку залили еще в прошлом сезоне, а в этом году установили металлический каркас.

— Следующая стадия — установка настила из лиственницы и ограждений — их мы сделаем по аналогии с теми, что устанавливаем на балконах в жилых домах в «Евробереге», — заметили в пресс-службе.

При этом ранее мы рассказывали о том, что жители «Европейского берега» переживают за судьбу реки Плющиха, которая высыхает и зарастает из-за дамбы. Прокуратура признала ее незаконной и потребовала снести, но пока этого не произошло.

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БрусникаЕвропейский берегСмотровая площадкаРека
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