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«3 августа туда уже никто не прыгает»: власти отключат часть фонтанов на День ВДВ из-за вандализма

Какие конкретно фонтаны отключат, не уточняется

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Фонтаны отключат в День ВДВ в Новосибирске

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В Новосибирске отключат часть фонтанов 2 августа 2023-го в связи с Днем ВДВ, рассказал НГС глава МКУ «Горфонтан» Валерий Науменко.

— В праздник мы отключим часть городских фонтанов, чтобы избежать вандализма, — отметил Науменко.

Какие именно фонтаны будут отключены, глава МКУ «Горфонтан» не уточнил. По его словам, объекты снова заработают на следующий день.

— Как правило, 3 августа в фонтаны никто уже не прыгает, — пошутил Валерий Науменко.

Отметим, что в День ВДВ в городе сохранится теплая погода. По информации на сайте «Гисметео», днем установится температура до +24 градусов. Осадков не ожидается.

Летом новосибирцы нередко спасаются от жары купанием в фонтанах. О том, как горожане плескались в них в 32-градусную жару 14 июля, — в фоторепортаже НГС.

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