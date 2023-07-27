«3 августа туда уже никто не прыгает»: власти отключат часть фонтанов на День ВДВ из-за вандализма

В Новосибирске отключат часть фонтанов 2 августа 2023-го в связи с Днем ВДВ, рассказал НГС глава МКУ «Горфонтан» Валерий Науменко.
— В праздник мы отключим часть городских фонтанов, чтобы избежать вандализма, — отметил Науменко.
Какие именно фонтаны будут отключены, глава МКУ «Горфонтан» не уточнил. По его словам, объекты снова заработают на следующий день.
— Как правило, 3 августа в фонтаны никто уже не прыгает, — пошутил Валерий Науменко.
Отметим, что в День ВДВ в городе сохранится теплая погода. По информации на сайте «Гисметео», днем установится температура до +24 градусов. Осадков не ожидается.
Летом новосибирцы нередко спасаются от жары купанием в фонтанах. О том, как горожане плескались в них в 32-градусную жару 14 июля, — в фоторепортаже НГС.