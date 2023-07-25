freedom
СЕЙЧАС +25°С
Пробки 2/10
usd 90.49
eur 100.36
СрочноВодитель бросил BMW X5 на железнодорожных путях
Все новости
Все новости

«Аномальное скопление»: полчища мотыльков заметили в Новосибирске — видео

Насекомых увидели вблизи разъезда Иня

759

Насекомых заметили 24 июля

Поделиться

В Новосибирске произошло нашествие мотыльков. Кадры насекомых прислал в редакцию НГС житель Новосибирска Александр Матвеев.

Сибиряк заметил насекомых накануне вечером, 24 июля. Мотыльки кружили у столбов освещения на разъезде Иня.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
По словам биолога, над дорогой летали поденки

Видео: Александр Матвеев

— Было какое-то аномальное скопление мотыльков, — рассказал Александр Матвеев.

НГС обратился к биологу Алексею Яновскому с просьбой уточнить, каких насекомых заметили на территории Новосибирска. Специалист предположил, что на дороге находились поденки.

— Это обычное для Ини явление, массовый вылет поденок из реки в конце июля, — рассказал Алексей Яновский. — Поденки развиваются в реках. Личинки у них как у ручейников. В конце июля они превращаются в красивых крылатых насекомых, которые роятся в воздухе. Там они спариваются.

По словам биолога, после оплодотворения насекомые откладывают яйца в воду и погибают.

— Лежат слоем на воде, берегу и повсюду. Живут один день, а то и вечер. Отсюда и название, — сообщил биолог.

В середине июня в Новосибирске заметили необычных щелкающих тараканов. Они крупнее привычных прусаков.

По теме

НасекомыеБиологИня
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter