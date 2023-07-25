«Аномальное скопление»: полчища мотыльков заметили в Новосибирске — видео

В Новосибирске произошло нашествие мотыльков. Кадры насекомых прислал в редакцию НГС житель Новосибирска Александр Матвеев.
Сибиряк заметил насекомых накануне вечером, 24 июля. Мотыльки кружили у столбов освещения на разъезде Иня.
— Было какое-то аномальное скопление мотыльков, — рассказал Александр Матвеев.
НГС обратился к биологу Алексею Яновскому с просьбой уточнить, каких насекомых заметили на территории Новосибирска. Специалист предположил, что на дороге находились поденки.
— Это обычное для Ини явление, массовый вылет поденок из реки в конце июля, — рассказал Алексей Яновский. — Поденки развиваются в реках. Личинки у них как у ручейников. В конце июля они превращаются в красивых крылатых насекомых, которые роятся в воздухе. Там они спариваются.
По словам биолога, после оплодотворения насекомые откладывают яйца в воду и погибают.
— Лежат слоем на воде, берегу и повсюду. Живут один день, а то и вечер. Отсюда и название, — сообщил биолог.
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