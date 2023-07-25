Джакузи, хаммам и финская сауна: в Новосибирске продают квартиру с видом на НОВАТ — смотрим, что есть в жилье за 63 миллиона

В Новосибирске выставили на продажу пятикомнатную квартиру с видом на Театр оперы и балета. Стоимость жилой недвижимости оценивается в 63,7 миллиона рублей.
Объявление о поиске покупателя опубликовало на сайте Avito агентство «Василевский-Недвижимость». По информации продавца, квартира находится на улице Урицкого у сквера «Водник» в Тихом Центре Новосибирска. Общая площадь недвижимости достигает 326 квадратных метров, квартира находится на 10-м этаже дома. Высота потолков жилья составляет 3 метра.
— Кухня с панорамным видом на оперный театр, кухонная зона со встроенной техникой, предусмотрены зона готовки, обеденная зона, установлена система вытяжной вентиляции, — указано в сообщении.
В жилой недвижимости имеются столовая зона и зона отдыха, где размещен бильярдный стол. В квартире оборудовали три совмещенных санузла, финскую сауну с джакузи, хаммам, три спальни, кабинет, гардеробную и прихожую.
В квартире имеются встроенная система центрального пылесоса, а также теплый пол в отдельных комнатах.
Стоимость одного квадратного метра недвижимости составляет более 195 тысяч рублей. Жилье предлагают приобрести в ипотеку.
В марте в Новосибирске выставили на продажу двухуровневую квартиру на улице Максима Горького. Купить недвижимость предлагают за 54 миллиона рублей.