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Джакузи, хаммам и финская сауна: в Новосибирске продают квартиру с видом на НОВАТ — смотрим, что есть в жилье за 63 миллиона

Квартира находится в микрорайоне Тихий Центр около сквера «Водник»

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Высота потолков квартиры составляет 3 метра

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В Новосибирске выставили на продажу пятикомнатную квартиру с видом на Театр оперы и балета. Стоимость жилой недвижимости оценивается в 63,7 миллиона рублей.

Объявление о поиске покупателя опубликовало на сайте Avito агентство «Василевский-Недвижимость». По информации продавца, квартира находится на улице Урицкого у сквера «Водник» в Тихом Центре Новосибирска. Общая площадь недвижимости достигает 326 квадратных метров, квартира находится на 10-м этаже дома. Высота потолков жилья составляет 3 метра.

В квартире имеется бильярдный стол

В квартире имеется бильярдный стол

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— Кухня с панорамным видом на оперный театр, кухонная зона со встроенной техникой, предусмотрены зона готовки, обеденная зона, установлена система вытяжной вентиляции, — указано в сообщении.

Жилье предлагают приобрести в ипотеку

Жилье предлагают приобрести в ипотеку

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В жилой недвижимости имеются столовая зона и зона отдыха, где размещен бильярдный стол. В квартире оборудовали три совмещенных санузла, финскую сауну с джакузи, хаммам, три спальни, кабинет, гардеробную и прихожую.

В жилой недвижимости оборудовали финскую сауну с джакузи

В жилой недвижимости оборудовали финскую сауну с джакузи

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В квартире имеются встроенная система центрального пылесоса, а также теплый пол в отдельных комнатах.

Стоимость одного квадратного метра недвижимости составляет более 195 тысяч рублей. Жилье предлагают приобрести в ипотеку.

В марте в Новосибирске выставили на продажу двухуровневую квартиру на улице Максима Горького. Купить недвижимость предлагают за 54 миллиона рублей.

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