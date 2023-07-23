Облачно и дождь: какая погода ждет новосибирцев на следующей неделе

В Новосибирске закончились жаркие дни, в городе установится теплая погода. Почти всю следующую неделю будет облачно, возможны дожди. НГС изучил данные двух погодных сервисов, чтобы узнать, чего ждать новосибирцам в конце июля.
По информации сервиса «Яндекс. Погода», в течение недели в Новосибирске будет облачно, с прояснениями. Температура воздуха в городе днем завтра, 24 июля, составит +27 градусов, ночью ожидается похолодание до +17 градусов. Во вторник воздух прогреется до 26 градусов тепла, в ночь с 25 на 26 июля столбик термометра будет держаться на отметке +16 градусов.
26, 27 и 28 июля дневная температура воздуха в Новосибирске составит +25 градусов. Как сообщают синоптики, самым холодным днем на неделе станет суббота, 29 июля. В этот день воздух прогреется до +24 градусов, 30 июля столбик термометра будет держаться на отметке 25 градусов тепла.
При этом сервис Gismeteo прогнозирует дождливую погоду в городе. По его данным, осадки не ожидаются лишь 24 и 27 июля, в остальные дни в Новосибирске будут идти дожди. Столбик термометра днем в городе не будет пониматься выше +26 градусов, самые прохладные дни прогнозируются 26 и 29 июля — 23 градуса тепла.
По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в ближайшие два дня в Новосибирской области ожидаются дожди и грозы. 24 июля днем температура воздуха составит
Накануне ГУ МЧС России по Новосибирской области выдало штормовое предупреждение. По информации специалистов, 23 июля в регионе ожидаются дожди, местами сильные и очень сильные, ливни, грозы.