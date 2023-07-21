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Власти отправились в рейд искать провокационные листовки на автобусных остановках Затулинки

Ранее в соцсетях сообщалось, что на плакатах было обращение к мигрантам

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По словам новосибирцев, на Затулинке появились объявления с призывом к мигрантам вернуться домой. Но в мэрии говорят обратное

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В Новосибирске администрация Кировского района провела рейд после появления в соцсетях поста о том, что на Затулинском жилмассиве развесили листовки, призывающие мигрантов вернуться на Родину.

17 июля сообщения с фотографией провокационной листовки появилось в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте». В них сообщалось, что листовки якобы расклеили на автобусных остановках Затулинского жилмассива листовки

Администраторы паблика уточнили НГС, что фото им прислали со скрытого аккаунта в соцсетях. На самой листовке не указано, кто ее автор.

В мэрии на запрос редакции НГС рассказали, что администрация Кировского района провела рейд и не обнаружила листовок.

— По информации администрации Кировского района, специалистами администрации района проведен осмотр территории Кировского района города Новосибирска, в частности Затулинского жилмассива, в ходе осмотра факт размещения листовок не подтвердился. Силами мобильной бригады подрядной организации МКУ Новосибирска «Кировское» оперативно проводится ликвидация провокационных надписей, несанкционированной рекламы и иной печатной продукции, — рассказали в мэрии.

Ранее редакция также направила запрос в ГУ МВД. Ответ пока не поступил.

На этой неделе сотрудники полиции устраивали рейд в месте массового скопления цыган в поселке Двуречье. После этого в участок было доставлено более 100 человек.

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