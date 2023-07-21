Власти отправились в рейд искать провокационные листовки на автобусных остановках Затулинки

В Новосибирске администрация Кировского района провела рейд после появления в соцсетях поста о том, что на Затулинском жилмассиве развесили листовки, призывающие мигрантов вернуться на Родину.
17 июля сообщения с фотографией провокационной листовки появилось в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте». В них сообщалось, что листовки якобы расклеили на автобусных остановках Затулинского жилмассива листовки
Администраторы паблика уточнили НГС, что фото им прислали со скрытого аккаунта в соцсетях. На самой листовке не указано, кто ее автор.
В мэрии на запрос редакции НГС рассказали, что администрация Кировского района провела рейд и не обнаружила листовок.
— По информации администрации Кировского района, специалистами администрации района проведен осмотр территории Кировского района города Новосибирска, в частности Затулинского жилмассива, в ходе осмотра факт размещения листовок не подтвердился. Силами мобильной бригады подрядной организации МКУ Новосибирска «Кировское» оперативно проводится ликвидация провокационных надписей, несанкционированной рекламы и иной печатной продукции, — рассказали в мэрии.
Ранее редакция также направила запрос в ГУ МВД. Ответ пока не поступил.
На этой неделе сотрудники полиции устраивали рейд в месте массового скопления цыган в поселке Двуречье. После этого в участок было доставлено более 100 человек.