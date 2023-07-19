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Это какой-то коллапс: автомобили начали объезжать яму на Советской по тротуару — видео

Ремонт теплосетей вылился в автодорожный хаос в самом центре города

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Подобные ситуации на Советской сейчас возникают регулярно

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В Новосибирске ремонт теплотрассы на перекрестке Ленина и Советской привел к транспортному коллапсу. Корреспондент НГС снял видео, на котором отчаявшиеся водители объезжают затор по тротуарам.

Ремонт теплотрассы на Советской привел к сужению улицы до одного ряда. Временный светофор, который регулировал бы поток машин, открывая его то в одном, то в другом направлении, на месте не установлен. А с некоторых пор на перекрестке перестал работать и обычный светофор.

В результате регулярно возникают ситуации, когда в узком проезде сходятся машины, движущиеся в противоположном направлении. В случае, если поток недостаточно плотный, одному из водителей просто приходится сдавать назад. Но в достаточно плотном потоке это может быть затруднительно.

Корреспондент НГС стал свидетелем такой ситуации и даже успел снять на видео, как потерявшие терпение водители начали объезжать затор через пешеходный переход и тротуар с другой стороны ямы.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Затор на Советской и вынужденная езда по тротуарам

Видео: Стас Соколов

НГС обратился за комментарием по ремонту в СГК.

Ремонтные работы сейчас проходят по всему центру. Как это выглядит (и куда лучше не заезжать на автомобиле), можно посмотреть в фоторепортаже Александра Ощепкова.

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