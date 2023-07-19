Это какой-то коллапс: автомобили начали объезжать яму на Советской по тротуару — видео

Ремонт теплотрассы на Советской привел к сужению улицы до одного ряда. Временный светофор, который регулировал бы поток машин, открывая его то в одном, то в другом направлении, на месте не установлен. А с некоторых пор на перекрестке перестал работать и обычный светофор.