Чиновники снесли забор частного дома в Октябрьском районе, жильцы построили новый — его тоже сломают

июне НГС рассказывал о единственной жительнице многоквартирного дома на Обдорской, 75а. На его месте хочет построить новостройку компания «Дом-Строй». Последняя собственница дома отказалась съезжать. С женщиной встречались представители застройщика: они предлагали выкупить или обменять квартиру, но она отказывалась. В ответ на предложения «Дом-Строя» она написала жалобу в прокуратуру.

