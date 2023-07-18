Чиновники снесли забор частного дома в Октябрьском районе, жильцы построили новый — его тоже сломают

Сотрудница администрации Октябрьского района демонтировала забор частного дома на улице Московской, 87а. Жителей дома возмутило такое решение чиновников — они считают его незаконным и подали заявление в полицию, а забор поставили снова. В мэрии Новосибирска уверяют, что забор снесли законно. НГС выслушал все стороны конфликта.
29 мая местный житель Александр Борзунов был дома, когда услышал на улице скрежет металла. Он выглянул в окно и увидел, что неизвестные люди ломают забор его дома. Тогда Александр позвонил своей жене, а сам пошел на улицу разбираться:
— Он вышел, попросил их представиться, никто не представлялся. Мы узнали фамилию сотрудницы администрации только, когда приехал наряд полиции, который мы вызвали. Она нас провоцировала, кричала, что нас заключат в наручники и увезут в полицию, — заявила жена Александра Надежда Рожнева.
По словам Александра Борзунова, работами по демонтажу забора руководила начальник отдела по земельным и имущественным отношениям в администрации Октябрьского района Лариса Козлова. Женщина сказала, что у нее есть постановление на снос, но отказалась показать его жителям. Александр и Надежда вызвали полицию.
— Полицейский, предложил нам пройти в дом и написать заявление. Пока мы писали заявление, наш демонтированный забор увезли в неизвестном направлении, а сотрудники скрылись с места, — рассказал Александр Борзунов.
Надежда Рожнева считает, что администрация района может действовать вместе с застройщиком соседнего от них ЖК «Чикаго». При этом представители застройщика отрицают это:
— Мы не являемся стороной конфликта. По инициативе администрации Октябрьского застройщик ЖК «Чикаго» приводит в порядок улицу Московская. Насколько нам известно, собственник дома на улице Московской, 87а установил забор за пределами своего участка, захватив часть муниципальной земли и землю поликлиники. Мы осуществляем прокладку общественного тротуара, создание освещения и благоустройство близлежащей территории. От собственника дома на Московской, 87а требуется только перенос собственного забора в границы участка, — сообщил представитель застройщика.
Супруги Борзунов и Рожнева признают, что забор установили с нарушениями, но не понимают, почему их не предупредили о сносе:
— Даже если это муниципальная земля, нас никто не предупреждал. Мы живем на этом месте 30 лет и забор стоит там столько же, мы не знали об этом, — уверяет Надежда.
В пресс-службе мэрии Новосибирска сообщили, что сообщение о предстоящем демонтаже они разместили заранее на заборе.
— Владельцами самовольно установленного ограждения в добровольном порядке решение комиссии по вопросам демонтажа не исполнено. 29 мая 2023 года администрацией района, департаментом строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска в присутствии сотрудников полиции проводились мероприятия по демонтажу объекта. Площадь занятия муниципальной территории составляет 32,34 кв.м на которой складируются твердые бытовые отходы, мусор, — сообщили в мэрии.
Там добавили, что 4 июля собственники снова установили забор на том же месте. Администрация района направила обращение в мэрию, чтобы снова демонтировать забор.
июне НГС рассказывал о единственной жительнице многоквартирного дома на Обдорской, 75а. На его месте хочет построить новостройку компания «Дом-Строй». Последняя собственница дома отказалась съезжать. С женщиной встречались представители застройщика: они предлагали выкупить или обменять квартиру, но она отказывалась. В ответ на предложения «Дом-Строя» она написала жалобу в прокуратуру.