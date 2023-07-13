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У детей случилась истерика: родители новосибирских выпускников сняли клип с кавером на песню «Короля и Шута» — видео

Участие в съемках принимали родители учеников трех классов гимназии № 13

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Сибиряки выпустили клип с кавером на песню «Лесник» группы «Король и Шут»

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В Новосибирске родители выпускников гимназии № 13 сняли клип с кавером на песню группы «Король и Шут». Видео опубликовали на YouTube-канале организатора и ведущего мероприятий Алексея Ружникова. Родители школьников появились в клипе в образах панков: в косухах и татуировках.

Как сообщил НГС ведущий мероприятий Алексей Ружников, участие в съемке клипа принимали родители учащихся трех 11 классов новосибирской гимназии. Сибиряки выпустили кавер на песню группы «Король и Шут» — «Лесник». Они переписали слова для песни.

— Есть традиционная история, что каждый год родители записывают поздравления для выпускников, как и сами школьники. В этом году на волне популярности группы не могли не разыграть эту карту и сняли кавер на «Короля и Шута», — сообщил Алексей Ружников. — Понятно, что иногда такие идеи воспринимаются с долей скепсиса, но родителей удалось убедить. Папы вспомнили и поверили, потому что это поколение тех людей, которые попали в фанатское движение группы.

Алексей Ружников выступал организатором выпускного для учащихся гимназии № 13. По его словам, процесс подготовки к съемке клипа занял около двух-трех недель, во время которых участники создавали сценарий и искали подходящую одежду.

— В съемках участвовали примерно 17 человек. Не на самой видной полке в гардеробе лежит такая одежда у тех, кому 38–45 лет. Кто-то искал «по своим», что-то покупали на маркетплейсах, одна мама наряд шила, — уточнил специалист.

По словам Алексея Ружникова, съемка клипа с участием родителей новосибирских школьников заняла около семи часов. В нем задействованы такие локации, как гимназия № 13, метрополитен, Заельцовский парк и другие.

— Жара была, наверное, +35 градусов. Начало июня, самые теплые дни, — отметил Алексей Ружников.

Ведущий мероприятий уточнил, что школьники не знали о задумке своих родителей и занимались подготовкой собственного клипа.

— Кто-то (из родителей. — Прим. НГС.) целые истории придумал, чтобы отвлечь внимание от происходящего, вплоть до того, что закрывали детей в комнате и просили 15 минут никуда не выходить, — рассказал Алексей Ружников. — У нас есть момент, что мы стараемся это скрывать, чтобы сюрприз оставался сюрпризом до победного. Из завязки стартового видео не было понятно, что снимали, но когда заиграло вступление из песни группы, у детей случилась «истерика».

В клипе родители выпускников выходят из здания гимназии № 13 в образах неформалов, а затем идут гулять по улицам Новосибирска. На кадрах можно заметить одну из станций метро и детские площадки. В клипе сибиряки поздравляют своих детей с выпускным и сообщают о будущем, которое их ждет, в том числе о поступлении в вузы и другом.

В конце мая в новосибирских школах прошли последние звонки. В школе № 11 на Бориса Богаткова выпускники из 9-го класса перепели песню «Короля и Шута» — «Ели мясо мужики», а в лицее № 22 «Надежда Сибири» исполнили песню под музыку из «Бандитского Петербурга».

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