У детей случилась истерика: родители новосибирских выпускников сняли клип с кавером на песню «Короля и Шута» — видео

В Новосибирске родители выпускников гимназии
Как сообщил НГС ведущий мероприятий Алексей Ружников, участие в съемке клипа принимали родители учащихся трех 11 классов новосибирской гимназии. Сибиряки выпустили кавер на песню группы «Король и Шут» — «Лесник». Они переписали слова для песни.
— Есть традиционная история, что каждый год родители записывают поздравления для выпускников, как и сами школьники. В этом году на волне популярности группы не могли не разыграть эту карту и сняли кавер на «Короля и Шута», — сообщил Алексей Ружников. — Понятно, что иногда такие идеи воспринимаются с долей скепсиса, но родителей удалось убедить. Папы вспомнили и поверили, потому что это поколение тех людей, которые попали в фанатское движение группы.
Алексей Ружников выступал организатором выпускного для учащихся гимназии
— В съемках участвовали примерно 17 человек. Не на самой видной полке в гардеробе лежит такая одежда у тех, кому
По словам Алексея Ружникова, съемка клипа с участием родителей новосибирских школьников заняла около семи часов. В нем задействованы такие локации, как гимназия
— Жара была, наверное, +35 градусов. Начало июня, самые теплые дни, — отметил Алексей Ружников.
Ведущий мероприятий уточнил, что школьники не знали о задумке своих родителей и занимались подготовкой собственного клипа.
— Кто-то (из родителей. — Прим. НГС.) целые истории придумал, чтобы отвлечь внимание от происходящего, вплоть до того, что закрывали детей в комнате и просили 15 минут никуда не выходить, — рассказал Алексей Ружников. — У нас есть момент, что мы стараемся это скрывать, чтобы сюрприз оставался сюрпризом до победного. Из завязки стартового видео не было понятно, что снимали, но когда заиграло вступление из песни группы, у детей случилась «истерика».
В клипе родители выпускников выходят из здания гимназии
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