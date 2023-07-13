У детей случилась истерика: родители новосибирских выпускников сняли клип с кавером на песню «Короля и Шута» — видео

— Есть традиционная история, что каждый год родители записывают поздравления для выпускников, как и сами школьники. В этом году на волне популярности группы не могли не разыграть эту карту и сняли кавер на «Короля и Шута», — сообщил Алексей Ружников. — Понятно, что иногда такие идеи воспринимаются с долей скепсиса, но родителей удалось убедить. Папы вспомнили и поверили, потому что это поколение тех людей, которые попали в фанатское движение группы.

