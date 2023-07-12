freedom
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 3/10
usd 90.50
eur 99.68
СрочноНовосибирцы поделились фотографиями богатого улова
Все новости
Все новости

В Новосибирске нашли бесхозяйный танк Т-34 — кому его передали

Прокуратура Новосибирской области провела проверку объектов в бульваре Победы

475

Прокуратура проверила бульвар Победы

Поделиться

Танк Т-34 из бульвара Победы отдали в пользование муниципалитету после требования прокуратуры. Вместе с ним муниципалитет поставил на учет стелу «В честь Победы в Великой Отечественной Войне 1941–1945 годов» и боевую разведывательную машину БРМ-1К.

Как рассказали в пресс-службе Прокуратуры Новосибирской области, сотрудники провели проверку, во время которой установили, что объекты исторической памяти являются бесхозяйными.

— После вмешательства прокуратуры органом местного самоуправления приняты меры к обращению в муниципальную собственность указанных объектов. Администрацией Ленинского района в суд направлено заявление о признании их бесхозяйными и признании на них права муниципальной собственности, — рассказали в пресс-службе Прокуратуры Новосибирской области.

Должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Исполнение требований прокуратурой контролируется.

В мае новосибирский строитель нашел множество нарушений у стелы на въезде в область. Своими наблюдениями он поделился с читателями НГС в авторской колонке.

ТанкПрокуратураБульварМэрияНовосибирск
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter