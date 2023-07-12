В Новосибирске нашли бесхозяйный танк Т-34 — кому его передали

Танк Т-34 из бульвара Победы отдали в пользование муниципалитету после требования прокуратуры. Вместе с ним муниципалитет поставил на учет стелу «В честь Победы в Великой Отечественной Войне 1941–1945 годов» и боевую разведывательную машину БРМ-1К.
Как рассказали в пресс-службе Прокуратуры Новосибирской области, сотрудники провели проверку, во время которой установили, что объекты исторической памяти являются бесхозяйными.
— После вмешательства прокуратуры органом местного самоуправления приняты меры к обращению в муниципальную собственность указанных объектов. Администрацией Ленинского района в суд направлено заявление о признании их бесхозяйными и признании на них права муниципальной собственности, — рассказали в пресс-службе Прокуратуры Новосибирской области.
Должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Исполнение требований прокуратурой контролируется.
В мае новосибирский строитель нашел множество нарушений у стелы на въезде в область. Своими наблюдениями он поделился с читателями НГС в авторской колонке.