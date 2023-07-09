Военный комиссариат отправил новосибирских ученых на службу в Анапу и Санкт-Петербург — чем они будут заниматься

11 молодых ученых из Новосибирской области отправили в научные подразделения Минобороны России в ходе весеннего призыва. Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, их направил региональный военный комиссариат.
Сибиряки будут проходить военную службу в Военном инновационном технополисе «ЭРА» в Анапе. Кроме того, их задействуют в научной роте
Как сообщил военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев, специалисты ведут практику комплектования призывниками научных рот и подразделений военного инновационного технополиса «ЭРА». Он объяснил, как проходит отбор ученых.
— Комплектование осуществляется путем персонального отбора в вузах и военных комиссариатах наиболее талантливых призывников, годных к военной службе, а также склонных к научной работе и имеющих высшее образование по профилю, соответствующему направлению научных исследований, проводимых в интересах Министерства обороны, — цитируют в пресс-службе Центрального военного округа слова военного комиссара Новосибирской области.
В сообщении указано, что новосибирские ученые будут заниматься научно-исследовательской работой в сфере информационной безопасности и информационно-телекоммуникационных систем, нанотехнологий, робототехники и других. Их отправка на службу состоялась со сборного пункта военного комиссариата Новосибирской области.
Весенний призыв на срочную службу в армии начался в Новосибирской области с 1 апреля, он будет проходить по 15 июля 2023 года. Планируется призвать около 2 тысяч человек.