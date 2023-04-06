Сколько новосибирцев призовут на срочную службу и когда: военный комиссар НСО — о весеннем призыве

На этом пресс-конференция была завершена. Спасибо, что были с нами.
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Какие болезни чаще всего пытаются симулировать?
— Сначала были сколиозы, язвы, с которыми успешно поборолись. Теперь мы занимаемся гипертонией. И всех подозрительных товарищей отправляем или в областную больницу, или в кардиодиспансер. И тогда уже принимается решение, — объяснил начальник центра военно-врачебной экспертизы Евгений Шведов.
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Требования к состоянию здоровья призывников не изменились.
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Стало ли больше уклонистов с начала СВО?
— Не скажу, что есть всплеск уклонистов. Стало больше вопросов. Для призывников практически ничего не изменилось, — подчеркнул Евгений Кудрявцев.
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Призывник может использовать телефон только для звонков. Фотографироваться и снимать видео нельзя.
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Какие гарантии, что призывника не отправят в зону СВО?
— Гарантия — указание министра обороны. Приказ. И мы обязаны его исполнить, — отметил Евгений Кудрявцев. — С большой долей вероятности, что не будут отправлять и в приграничные районы.
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Начальник отдела подготовки и призыва граждан к военной службе Андрей Сверчков:
— Подготовлен сборный пункт. В полном объеме завезено и готово к выдаче вещевое имущество. Готово всё для трехразового сбалансированного питания. Все военкоматы обеспечены всеми медицинскими средствами.
На альтернативную гражданскую службу планируется направить 10 человек. Срок прохождения — 21 месяц. Около 100 юношей прошли обучение и получили военно-учетную специальность по водительским специальностям.
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— Категорически запрещено отправлять призывников в зону СВО. В четыре новых субъекта РФ призывники тоже не будут отправляться, — подчеркнул Евгений Кудрявцев.
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В 20-х числах апреля первые призывники отправятся на места службы.
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Евгений Кудрявцев отметил, что призывники будут отправлены и в научные роты.
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В Новосибирской области призыв будет проходить по
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