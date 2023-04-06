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Онлайн-трансляция

Сколько новосибирцев призовут на срочную службу и когда: военный комиссар НСО — о весеннем призыве

Текстовая расшифровка встречи

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В Новосибирской области с 1 апреля начался весенний призыв на срочную службу в армию. Сегодня военный комиссар области Евгений Кудрявцев объяснил, как он проходит.

Сколько человек призовут? С какими болезнями нельзя служить?

На эти и другие вопросы он ответил на пресс-конференции в ТАСС.

Мы вели онлайн-трансляцию со встречи. Самое главное вы можете прочитать в нашем Telegram-канале.

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На этом пресс-конференция была завершена. Спасибо, что были с нами.

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Какие болезни чаще всего пытаются симулировать?

— Сначала были сколиозы, язвы, с которыми успешно поборолись. Теперь мы занимаемся гипертонией. И всех подозрительных товарищей отправляем или в областную больницу, или в кардиодиспансер. И тогда уже принимается решение, — объяснил начальник центра военно-врачебной экспертизы Евгений Шведов.

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Требования к состоянию здоровья призывников не изменились.

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Стало ли больше уклонистов с начала СВО?

— Не скажу, что есть всплеск уклонистов. Стало больше вопросов. Для призывников практически ничего не изменилось, — подчеркнул Евгений Кудрявцев.

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Призывник может использовать телефон только для звонков. Фотографироваться и снимать видео нельзя.

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Какие гарантии, что призывника не отправят в зону СВО?

— Гарантия — указание министра обороны. Приказ. И мы обязаны его исполнить, — отметил Евгений Кудрявцев. — С большой долей вероятности, что не будут отправлять и в приграничные районы.

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Начальник отдела подготовки и призыва граждан к военной службе Андрей Сверчков:

— Подготовлен сборный пункт. В полном объеме завезено и готово к выдаче вещевое имущество. Готово всё для трехразового сбалансированного питания. Все военкоматы обеспечены всеми медицинскими средствами.

На альтернативную гражданскую службу планируется направить 10 человек. Срок прохождения — 21 месяц. Около 100 юношей прошли обучение и получили военно-учетную специальность по водительским специальностям.

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— Категорически запрещено отправлять призывников в зону СВО. В четыре новых субъекта РФ призывники тоже не будут отправляться, — подчеркнул Евгений Кудрявцев.

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В 20-х числах апреля первые призывники отправятся на места службы.

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Евгений Кудрявцев отметил, что призывники будут отправлены и в научные роты.

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В Новосибирской области призыв будет проходить по 15 июля 2023 года. Планируется призвать около 2 тысяч человек.

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