Сколько новосибирцев призовут на срочную службу и когда: военный комиссар НСО — о весеннем призыве

В Новосибирской области с 1 апреля начался весенний призыв на срочную службу в армию. Сегодня военный комиссар области Евгений Кудрявцев объяснил, как он проходит.



Сколько человек призовут? С какими болезнями нельзя служить?

На эти и другие вопросы он ответил на пресс-конференции в ТАСС.

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