У 14-летнего подростка застряла рука в наручниках — для освобождения вызвали спасателей

В Дзержинском районе Новосибирска у 14-летнего подростка застряла рука в наручники. Для освобождения руки пришлось вызывать спасателей МАСС. Инцидент произошел вчера, 7 июля, около трех часов дня. Спасателей вызвали на улицу Толбухина.
— Заблокированы наручники на руке. Наручники деблокированы. Помощь оказана подростку, — рассказали в пресс-службе МАСС.
В медицинской помощи ребенок не нуждался. Для помощи подростку потребовалось больше получаса.
На этой неделе в Новосибирске мужчина забрался на рекламный щит. Спускаться оттуда он отказывался. На место приехали спасатели и полиция.