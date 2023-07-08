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У 14-летнего подростка застряла рука в наручниках — для освобождения вызвали спасателей

На деблокировку наручников потребовалось полчаса

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На место вызвали спасателей МАСС

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В Дзержинском районе Новосибирска у 14-летнего подростка застряла рука в наручники. Для освобождения руки пришлось вызывать спасателей МАСС. Инцидент произошел вчера, 7 июля, около трех часов дня. Спасателей вызвали на улицу Толбухина.

— Заблокированы наручники на руке. Наручники деблокированы. Помощь оказана подростку, — рассказали в пресс-службе МАСС.

В медицинской помощи ребенок не нуждался. Для помощи подростку потребовалось больше получаса.

На этой неделе в Новосибирске мужчина забрался на рекламный щит. Спускаться оттуда он отказывался. На место приехали спасатели и полиция.

МАСССпасателиНаручникиПодросток
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