freedom
СЕЙЧАС +20°С
Пробки 3/10
usd 90.34
eur 98.41
Тема дняВыручка фирм депутатов Горсовета
Все новости
Все новости

Сибиряк забрался на рекламный щит в центре Новосибирска — ему помогли спасатели

На место выезжала полиция

2 131

Мужчину сняли с щита

Поделиться

В Новосибирске мужчина забрался на рекламный щит. Спускаться оттуда он отказывался. На место приехали спасатели и полиция. Об этом сообщили в группе «Спасатели МАСС (16+)» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в Центральном районе на Октябрьской магистрали ночью 6 июля. Спасатели работали на месте с 00:45 до 01:35. В ведомстве пояснили, что неизвестный мужчина 2001 года рождения не хотел спускаться с конструкции. Его эвакуировали на землю и передали сотрудникам полиции.

В ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС не смогли прокомментировать ситуацию. Они уточняют информацию.

Ранее НГС писал, как дети застряли на реке. Их спасали специалисты.

По теме

СпасателиМАССНовосибирск
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ8
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter