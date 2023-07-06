Сибиряк забрался на рекламный щит в центре Новосибирска — ему помогли спасатели

В Новосибирске мужчина забрался на рекламный щит. Спускаться оттуда он отказывался. На место приехали спасатели и полиция. Об этом сообщили в группе «Спасатели МАСС (16+)» в социальной сети «ВКонтакте».
Инцидент произошел в Центральном районе на Октябрьской магистрали ночью 6 июля. Спасатели работали на месте с 00:45 до 01:35. В ведомстве пояснили, что неизвестный мужчина 2001 года рождения не хотел спускаться с конструкции. Его эвакуировали на землю и передали сотрудникам полиции.
В ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС не смогли прокомментировать ситуацию. Они уточняют информацию.
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