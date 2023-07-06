Арендатор земли на пляже в Горском обратился в суд — какие у него требования

По информации сервиса «Контур.Фокус», компания «Слип-Транс-Сервис» была основана в 2009 году , она занимается строительством водных сооружений. 98% фирмы принадлежит Вольдемару Басалаеву, 1% — Андрею Горобчуку, 1% — Диане Постоноговой. В 2022 году выручка компании составила 21,1 миллиона рублей, убыток — 11,3 миллиона рублей.



В решении Арбитражного суда Новосибирской области от 16 мая 2023 года говорится о том, что УФАС выдало мэрии предупреждение, согласно которому власти до 2 сентября 2022 года должны были расторгнуть дополнительные соглашения к договорам с компанией «Слип-Транс-Строй» либо объявить торги на земельные участки.

