Арендатор земли на пляже в Горском обратился в суд — какие у него требования

Новосибирская компания «Слип-Транс-Сервис» хочет оспорить решение Арбитражного суда. Согласно ему, с организацией должны расторгнуть договоры аренды земли на пляже у Горского котлована или объявить торги на аренду. В июне жалобу подали в Седьмой апелляционный суд в Томске.
История конфликта
Согласно решению УФАС от 27 декабря 2022 года, мэрия Новосибирска нарушила закон «О защите конкуренции». Власти изменили назначение участков пляжа с «конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун, коммунальное обслуживание — стоянки» на «гостиничное обслуживание — гостиницы». Изменения внесли в договоры с компанией «Слип-Транс-Сервис». Это, согласно решению УФАС, могло привести к ограничению конкуренции на рынке земельных участков в Новосибирске.
— Признать имеющиеся материалы дела достаточными для выдачи мэрии Новосибирска предписания о прекращении нарушения антимонопольного законодательства, — говорится в решении УФАС.
По информации сервиса «Контур.Фокус», компания «Слип-Транс-Сервис» была основана в
В решении Арбитражного суда Новосибирской области от 16 мая 2023 года говорится о том, что УФАС выдало мэрии предупреждение, согласно которому власти до
— Мэрия Новосибирска в лице департамента земельных и имущественных отношений не исполнила предупреждение Новосибирского УФАС России, — указано в решении суда.
В отношении департамента земельных и имущественных отношений возбудили дело о нарушении антимонопольного законодательства.
— Признать имеющиеся материалы дела достаточными для выдачи мэрии Новосибирска предписания о прекращении нарушения антимонопольного законодательства, — говорится в решении УФАС.
Департамент земельных и имущественных отношений не согласился с решением. Его представители обратились в Арбитражный суд. В заявлении мэрия просила признать незаконным это решение Антимонопольной службы.
Что происходит сейчас
Суд 23 мая отказал в удовлетворении требований мэрии. После этого в июне «Слип-Транс-Сервис» обратился в Седьмой апелляционный суд. В иске компания требует, чтобы решение УФАС признали незаконным.
— «Слип-Транс-Сервис» считает, что указанное решение является незаконным и необоснованным, в связи с чем оно должно быть отменено, — говорится в апелляционной жалобе (документ есть в распоряжении НГС).
Компания считает, что на прошлом заседании Арбитражный суд не применил те нормы права, которые должен был при сложившихся обстоятельствах, а выводы основаны «на неправильном толковании норм материального права».
НГС не смог связаться с компанией «Слип-Транс-Сервис» по номерам, указанным в открытых источниках, чтобы получить комментарий. Также редакция отправила запрос в мэрию Новосибирска по ситуации.
Мэрия Новосибирска опубликовала проект планировки территории городского пляжа и котлована Горского жилмассива в октябре прошлого года. Тогда перед властями встала проблема: как вернуть городу давно розданные арендаторам земли. Читайте в материале Лизы Пичугиной, как этот вопрос обсуждали на заседании рабочей группы.